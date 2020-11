Washington. Die USA haben gewählt. Joe Biden wird der 46. US-Präsident. Donald Trump ist abgewählt. So haben die einzelnen Staaten entschieden.

Erst nach nachdem vier Tage lang die Stimmen ausgezählt wurden, stand Joe Biden als Gewinner der US-Wahl fest

Biden kommt laut derzeitigem Stand auf 279 Wahlleute – 270 sind für die Mehrheit notwendig

Hier finden Sie aktuelle Ergebnisse und Entwicklungen von den noch immer laufenden Auszählungen

Joe Biden hat die US-Präsidentschaftswahl gewonnen. Am Ende entscheidend war der Sieg im Schlüsselstaat Pennsylvania mit seinen 20 Wahlleuten.

Biden kommt mittlerweile auf mindestens 279 Wahlleute. Für einen Wahlsieg brauchte er 270. Der 77-Jährige wird damit der 46. Präsident der US-Geschichte – und zugleich auch der älteste in der Geschichte des Landes. Kamala Harris wird die erste afroamerikanische Vizepräsidentin und die erste Frau in diesem Amt.

Biden und Harris bereiten sich indes auf die für den 20. Januar geplante Amtsübernahme vor. Auf ihrer nach der Wahl veröffentlichten Website BuildBackBetter.com listen sie vier Themen auf, die sie als erstes angehen wollen: Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie, Erholung der Wirtschaft, Kampf gegen Rassismus und Klimawandel. Lesen Sie hier: Alle News von der US-Wahl, Donald Trump und Joe Biden im Ticker.

Trumps Anwalt: „Viele Beweise“ für Wahlbetrug – Klage in Pennsylvania

US-Präsident Donald Trump will den Sieg seines demokratischen Herausforderers bei der Präsidentenwahl allerdings nicht anerkennen. Der Präsident spricht ohne jeden Beleg von massivem Wahlbetrug, mit dem die Demokraten ihm die Wahl „stehlen“ wollten. Trump hatte bereits in der Nacht zu Mittwoch bereits angekündigt, vors Oberste Gericht ziehen zu wollen, um die Auszählung der Briefwahlstimmen zu stoppen.

Trump will nach Angaben seines Anwalts Rudy Giuliani eine Reihe von Klagen wegen des Vorwurfs des Wahlbetrugs einreichen. Er verfüge über „viele Beweise“, sagte Giuliani, obwohl die Behörden in den Bundesstaaten bisher alle keinerlei Belege für Wahlbetrug finden konnten. „Die erste Klage wird Pennsylvania sein.“

Die Erfolgsaussichten von Klagen des Trump-Teams gelten aber als gering. Auch in den eigenen Reihen ist Kritik an den Äußerungen des Präsidenten laut geworden, weil er mit dem Wahlsystem einen der zentralen Pfeiler der US-Demokratie angreift. Trump zeigt sich davon bislang unberührt. Lesen Sie hier: Trump will nicht gehen: „Donald, ruf den Möbelwagen“

Wir zeigen, welche Staaten an Trump gingen – und welche an Biden.

US-Wahl: Diese Bundesstaaten gingen an Donald Trump:

Indiana

Oklahoma

Kentucky

West Virginia

Tennessee

Alabama

Mississippi

South Carolina

Arkansas

Nebraska

Wyoming

South Dakota

North Dakota

Louisiana

Kansas

Missouri

Florida

Idaho

Texas

Ohio

Iowa

Montana

Utah

Joe Biden gewinnt die folgenden Bundesstaaten:

Vermont

Rhode Island

Connecticut

Virginia

Delaware

Maryland

Massachusetts

New Jersey

Illinois

Washington D.C.

New York

New Mexico

Colorado

New Hampshire

Kalifornien

Oregon

Hawaii

Minnesota

Maine

Wisconsin

Michigan

Pennsylvania

Nevada

In diesen Staaten steht das Ergebnis noch nicht fest:

Arizona (Biden führt)

Alaska (Trump führt)

North Carolina (Trump führt)

Georgia (Biden führt)

US-Wahl-Ergebnis: So wurde abgestimmt

In den folgenden Grafiken werden die Wahl-Ergebnisse angezeigt, sobald sie verfügbar sind. Die Vereinigten Staaten von Amerika wählen ihren Präsidenten nicht direkt, sondern nach einem althergebrachten System, in dem die Staaten Wahlleute ins „Electoral College“ entsenden, das am 14. Dezember den Präsidenten wählt.

Auf dieser Karte sehen Sie übersichtlich den derzeitigen Stand der Verteilung der Wahlleutestimmen. Bei Darstellungsproblemen bitte hier klicken.

Hier sind die Staaten noch einmal aufgelistet. Wird Ihnen die Grafik nicht angezeigt, bitte hier klicken.

US-Kongresswahl 2020: Ergebnisse für Senat und Repräsentantenhaus

Neben dem Präsidenten werden auch Sitze in den beiden Häusern des US-Kongresses neu vergeben. Im Senat ist es ein Drittel der Sitze. Und dort kämpfen die Demokraten um die Mehrheit. Lesen Sie hier, warum das so bedeutsam ist: US-Wahl – Demokraten greifen auch nach der Macht im Senat

So ist der Stand im Kongress. Bei Darstellungsproblemen hier klicken.

Im Repräsentantenhaus werden alle Mandate neu vergeben. Dort werden die Demokraten nach Prognosen der TV-Sender NBC und Fox News die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus behalten – verloren aber mehr Sitze als erwartet. Hier finden Sie die Grafik noch einmal.

Die Wählerstimmen insgesamt, die die Präsidentschaftskandidaten bekommen, geben zwar die Stimmung im Land wieder – bedeuten wegen des Wahlleute-Systems allerdings nicht, dass der Kandidat mit den meisten Stimmen auch der nächste Präsident wird. So ist der aktuelle Stand bei den Wählerstimmen, bei Darstellungsproblemen bitte hier klicken.

Während die Umfrage-Werte in den Grafiken auf die Webseite 270toWin zurückgingen, die verschiedene Umfragen aggregierte und daraus einen eigenen Wert berechnete, werden die Ergebnisse aufgrund der Veröffentlichungen des Nachrichtensenders CNN bekanntgegeben.

