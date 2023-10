Die US-Republikaner erhöhen den Druck auf Präsident Joe Biden und starten Ermittlungen zur Aufnahme eines Amtsenthebungsverfahrens. Seit Monaten setzen sich vor allem die Rechten in der Partei dafür ein - Chancen auf Erfolg hat der Vorstoß so gut wie keine.

Washington. Er gehört zu den Rechtesten der US-Republikaner: Matt Gaetz. Nun will er die Nr. 3 im Staate stürzen, den mächtigsten Parteifreund.

Manche Parteifreunde nennen ihn hinter vorgehaltener Hand den „Bombenwerfer vom Dienst”, andere den „Verrücktesten unter den Trump-Verrückten” in der extrem rechten Ecke der Republikaner im Kongress in Washington. Dieser Tage will Matt Gaetz seinem Ruf als Anti-Establishment-Politiker und Ein-Mann-Dampfwalze mit einer besonders heftigen Attacke gerecht werden. Er möchte die Nr. 3 im Staatsgefüge, Kevin McCarthy, den Sprecher des Repräsentantenhauses, seinen Parteifreund, aus dem Amt jagen.

Gaetz wirft dem „speaker” vor, ein Kollaborateur zu sein, der die eigene Partei verraten und mit den oppositionellen Demokraten gemeinsame Sache gemacht habe, als es am Wochenende darum ging, einen Regierungsstillstand in Washington zu verhindern. Unverhohlen sagt er McCarthy Korruption nach: „Wenn man den Sumpf trockenlegen will, kann man nicht den größten Alligator damit beauftragen.”

Hat Gaetz ausreichend Unterstützer? Im Zweifel setzt er auf linke Demokraten

Bis spätestens Mittwochabend muss sich die Republikaner-Fraktion zu seinem Abwahlantrag verhalten haben. Sind alle 434 Abgeordneten anwesend, benötigt Gaetz 218 Stimmen für den Rausschmiss des machtversessenen Mannes aus Bakersfield. Ob die Übung gelingt, die in den vergangenen 100 Jahren nur zweimal versucht wurde, ist offen.

Gaetz behauptet, er habe genug Mitstreiter aus dem eigenen Lager an seiner Seite (was etliche verneinen). Im Zweifelsfall werde er die Sache mit Hilfe des linken Spektrums der Demokraten durchziehen. Dort ist bisher keine Neigung zu erkennen, McCarthy aus der Patsche zu helfen.

Manche Parteifreunde nennen ihn den „Bombenwerfer vom Dienst”: Der US-Republikaner Matt Gaetz. Foto: Mark Schiefelbein / dpa

Wer ist Matt Gaetz?

Gaetz kann Ende dieser Woche „Königsmörder” sein – oder gescheiterter Radikalinski, der wieder ein Mal den Mund zu voll genommen hat. Wer ist der Hasardeur? Und was will er?

Gaetz, erst 41 Jahre alt, ist seit sechs Jahren Abgeordneter in Washington für einen konservativen Wahlbezirk im Nordwesten Floridas. Anfangs gemäßigt, hat der gelernte Anwalt, dem eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Proll-Cartoon-Figur aus der Serie „Beavis & Butthead” nachgesagt wird, schnell eine Marktnische für sich entdeckt: die des 24/7 Donald Trump huldigenden Krawallbruders, der zündelt und stänkert. Und mit Wonne provoziert.

17-Jähriger erschießt Demonstranten – und bekommt von Gaetz einen Job angeboten

Eindrücklichstes Beispiel: Als es nach dem Polizeimord an dem Schwarzen George Floyd 2020 in Kenosha/Wisconsin zu gewaltsamen Demonstrationen kam, schwang sich der Weiße Kyle Rittenhouse zur Selbstjustiz auf und erschoss zwei linke Demonstranten, die ihn behelligt hatten. Der damals 17-Jährige wurde freigesprochen, gilt gleichwohl links der politischen Mitte als Symptom für die unter Donald Trump noch militanter gewordene US-Gesellschaft. Gaetz bot Rittenhouse kurzerhand ein Praktikum in seinem Kongress-Stab an.

Er ist im Visier von Matt Gaetz: Kevin McCarthy, US-Republikaner und Sprecher des Repräsentantenhauses. Foto: Chip Somodevilla / Getty Images via AFP

Apolitisch ist Gaetz nicht. Vater Don war ein Jahrzehnt Senator im Bundesstaat Florida, Opa Jerry lenkte als Bürgermeister die Geschicke eines kleinen Kaffs in North Dakota. Er kennt also die Usancen, führt sich aber trotzdem in Washington als Abrissbirne des demokratischen Systems auf. Kein Ton ist ihm schrill genug, um die Verachtung für die herrschenden Zustände auszudrücken. Bis heute verbreitet Gaetz die gerichtsfest erwiesene Lüge, dass Trump bei der Präsidentenwahl 2020 um den Sieg betrogen worden sei. Den von Trump inspirierten blutigen Sturm aufs Kapitol im Januar 2021 schiebt Gaetz der Antifa in die Schuhe.

Ermittlungen wegen des Verdachts von Sex mit Minderjährigen

Folgerichtig zieht er kompromisslos für schrankenlosen Waffenbesitz, gegen die gleichgeschlechtliche Ehe wie auch gegen Schwangerschaftsabbrüche zu Felde. Allerdings: Vor zwei Jahren wurde gegen Gaetz wegen des Verdachts auf Sex mit Minderjährigen und Drogenmissbrauchs ermittelt. Anfang dieses Jahres erklärte das Justizministerium, für eine belastbare Anklage reichten die Beweise nicht aus. Gaetz ist heute mit der Schwester eines millionenschweren Großspenders der Republikaner verheiratet.

Gaetz und McCarthy, die Fehde ist alt. Bereits bei Amtsantritt warf der ständig hyper-aufgedreht wirkende Anwalt dem Kalifornier Knüppel zwischen die Beine, wo es nur ging. Dass McCarthy Anfang des Jahres beispiellose 15 Wahlgänge benötigte, bis er aus den eigenen Reihen die nötigen Stimmen für den „speaker”-Posten hatte, ging maßgeblich auf Gaetz zurück. Gaetz drückte seine Geringschätzung für McCarthy dadurch aus, dass er ernsthaft mehrere Male Ex-Präsident Donald Trump als „speaker” nominierte; eine reine Show-Einlage.

Selbst im rechten Lager der Republikaner löst Gaetz Unbehagen aus

McCarthy machte trotzdem ein Zugeständnis, das ihm jetzt vor die Füße fällt. Waren bis dato fünf Abgeordnete notwendig, um den eigenen Anführer abzusetzen, reicht nun ein einzelner Republikaner aus, um das Abwahlverfahren in Gang zu setzen.

Gaetz’ brachialer Angriff auf die eigenen Nummer 1 hat selbst im rechten Lager der Republikaner Unbehagen ausgelöst. Leute wie Paul Gosar und Chip Roy, die sonst immer für Breitseiten zu haben sind, gehen bisher in Deckung. Ihnen schwant, dass der geplante Blattschuss auf McCarthy angesichts der Fülle von handfesten Problemen (illegale Einwanderung, Inflation etc.) in der konservativen Wählerschaft als „Selbstbeschäftigung” und „Vendetta unter Machos” aufgenommen wird.

Stellvertretend für die Zauderlinge sagt der erzkonservative Abgeordnete Thomas Massie: „McCarthy jetzt abzuwählen, ist eine wirklich schlechte Idee.” Der Verfolgte trotzt den Angriffen bisher mit Mutmach-Parolen: „Ich werde überleben”, sagte McCarthy am Montagabend im US-Fernsehen. Gaetz setzte danach sei Haifisch-Lächeln auf: „Das wollen wir doch mal sehen.”