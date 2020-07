US-Präsident Donald Trump will die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten auf 25.000 absenken. Trump wirft der Bundesrepublik vor, nicht genug für die Verteidigung auszugeben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

USA wollen deutlich mehr Soldaten aus Deutschland abziehen

Die Zahl der US-Soldaten in Deutschland soll um fast 12.000 verringert werden - und damit deutlich stärker als bislang bekannt. Rund 6400 Soldaten sollen in die USA zurückgeholt werden, weitere 5400 sollen in andere europäische Länder verlegt werden, wie Verteidigungsminister Mark Esper am Mittwoch in Washington erklärte.

Auch das Europa-Hauptquartier soll vom baden-württembergischen Stuttgart nach Belgien verlegt werden. Das US European Command (Eucom) werde ins belgische Mons verlegt, sagte US-General Tod Wolters am Mittwoch. In Mons befindet sich bereits die militärische Nato-Kommandozentrale Shape (Supreme Headquarters Allied Powers Europe).

Bislang hatte die US-Regierung von einem Abzug von rund 10.000 der etwa 36.000 Soldaten in Deutschland gesprochen. Nun ziehen die USA insgesamt rund 11.900 von derzeit etwa 36.000 in Deutschland stationierten Soldaten ab.

Die Region Stuttgart sei davon „am meisten betroffen“, sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper. Er habe vergangene Woche ein „gutes Gespräch“ mit Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zu dem Thema geführt.

Die Truppenverlegung solle „so schnell wie möglich“ geschehen, womöglich innerhalb von „Wochen“. Der Minister erklärte, mit der Truppenverlegung würden die Nato und die Abschreckung gegenüber Russland gestärkt.

Lesen Sie auch: US-Truppenabzug: Damit will Trump im Wahlkampf punkten. (dpa/les)