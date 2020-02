Verhandlungskreise: Ramelow tritt nicht als Ministerpräsident an – Lieberknecht soll Übergangskandidatin werden

Erneuter Paukenschlag in Thüringen: Der frühere Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will zunächst doch nicht als Ministerpräsident antreten. Die ehemalige CDU-Regierungschefin Christine Lieberknecht soll Kandidatin für den Übergang werden. Bei Neuwahlen könnte Ramelow wieder ins Rennen gehen. Das erfuhr diese Zeitung aus Verhandlungskreisen. Offiziell bestätigt ist es noch nicht.

Linke, SPD und Grüne hatten sich zwei Wochen nach dem Debakel um die Ministerpräsidentenwahl erstmals mit CDU-Abgeordneten getroffen, um über Auswege aus der Regierungskrise diskutieren. Die Krise ausgelöst hatte die Wahl des FDP-Vorsitzenden Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten auch mit den Stimmen der AfD. Seit dem Rücktritt des Liberalen, der nur noch geschäftsführend im Amt ist und keine Minister hat, wird nach Lösungen gesucht.

Die Christdemokraten hatten es stets vehement abgelehnt, Ramelow aktiv in das Amt des Regierungschefs zu wählen. Sie hatten aber durchblicken lassen, sich bei einer neuen Wahl möglicherweise zu enthalten, so dass der Linke im dritten Wahlgang die nötige relative Mehrheit erhalten könnte. Der Ostthüringer Bundestagsabgeordnete Albert Weiler (CDU) forderte die Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion am Montag aber erst wieder auf, die Linken weder direkt noch durch Stimmenenthaltung zu unterstützen. Er schlug eine neutrale Übergangsregierung mit Experten in den Ministerien vor.

Zuvor hatte Ramelow immer betont, sich erneut einer Ministerpräsidentenwahl zu stellen, wenn es für ihn eine Mehrheit ohne AfD-Stimmen gibt. Dafür wären mindestens vier Stimmen von Union oder FDP nötig gewesen. Der CDU verbietet jedoch ein Bundesparteitagsbeschluss eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken. Linke, SPD und Grüne kommen im Parlament zusammen aber nur auf 42 Stimmen, für eine absolute Mehrheit sind 46 Stimmen nötig.

