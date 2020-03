Verschiebt sich durch die Corona-Krise die Macht in der CDU?

Krisenzeiten gelten als die Stunde der Regierenden. Es ist ein abgedroschener Satz aus den Politiklehrbüchern. Doch richtig ist: Krisen stärken das Vertrauen in die Exekutive, zumal dann, wenn diese sich als zuverlässiger Krisenmanager präsentiert. Die Union hat, allen regionalen Differenzen zum Trotz, erstaunlich schnell umgeschaltet. Eigentlich erwischte die Pandemie die Konservativen mitten in einem schweren Führungsstreit.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte angekündigt, sich als CDU-Chefin zurückzuziehen, um ihre Nachfolge konkurrieren NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, unterstützt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen.

Entschieden werden sollte mit einer Kampfabstimmung auf einem Parteitag Ende April. Das Gespenst einer Spaltung machte die Runde.

CDU-Vorsitz: Von sich reden machen jene, die nicht antreten

Die Krise beendete den Machtkampf nun jäh: „In Krisenzeiten ist eine starke Exekutive gefragt – da sind wir als Union mit der Kanzlerin, Gesundheitsminister Spahn und den Ministerpräsidenten gut aufgestellt. Die Menschen wollen Persönlichkeiten, denen sie vertrauen können. Als Partei stehen wir geschlossen hinter unserem Führungspersonal“, sagt der Chef der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, unserer Redaktion.

Dieser Satz ist bemerkenswert, weil vor allem die Jungen in der CDU zuletzt stark mit der Kanzlerin haderten und einen Neuaufbruch gefordert hatten. Kuban sagt noch etwas, das aufhorchen lässt: „Außerdem honorieren die Menschen klare Botschaften, wie sie etwa von Jens Spahn von Anfang an in der Krise zu hören waren. Das schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit.“

Ausgerechnet zwei, die gar nicht im Rennen waren, stehen nun also besonders im Fokus: Gesundheitsminister Spahn und der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Spahn hatte sich 2018 um den CDU-Vorsitz beworben und unterlag. Dieses Jahr tat er sich mit Laschet zusammen, aus Angst um einen Riss in der CDU.

Ausgangsposition von Söder könnte sich ändern

Der 39 Jahre alte Spahn geht in der Krise an seine persönliche Belastungsgrenze. Er wird wegen Versäumnissen bei der Beschaffung hart kritisiert, aber wirkt dennoch glaubwürdig. Seine Umfragewerte sind gut.

Auch Söder steht im öffentlichen Fokus. Er rief für Bayern den Katastrophenfall aus, preschte mit Ausgangsbeschränkungen vor. Sein entschlossenes Auftreten kommt an. Der Nürnberger erreicht in Umfragen zum beliebtesten Politiker Bestwerte, die Union kommt insgesamt weit über die Marke von 30 Prozent.

Gesundheitsminister Jens Spahn, (l.), NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (Mitte) und Ex-Fraktionschef Friedrich Merz. Foto: Lukas Schulze / Bongarts/Getty Images

In Laschets Bundesland NRW wütet die Corona-Epidemie besonders. Er wählte den etwas bedächtigeren Weg des Kontaktverbots, stritt mit Söder, setzte am Ende seine Linie durch. Konkurrieren da zwei starke Ministerpräsidenten bereits um die K-Frage, obwohl der CDU-Vorsitz noch gar nicht vergeben ist?

Laschet weist das von sich, die Frage nach dem CDU-Vorsitz sei „erst mal völlig in den Hintergrund geraten“. „Mich bewegt es derzeit auch nicht, es ist sehr weit weg, weil die Corona-Krise mich momentan rund um die Uhr beschäftigt, auch in Gedanken“, sagte er der „Aachener Zeitung“. Das zeige, wie schnell sich Prioritäten verschieben können.

Auch aus Söders Umfeld ist nach wie vor zu hören, dass sich die Frage der Kanzlerkandidatur nicht stelle. Doch der 53-Jährige schloss diese bei genauem Hinsehen nie kategorisch aus. Er verwies immer darauf, dass ein Bayer im Rest von Deutschland keine Chance habe – eventuell hat sich das nach überstandener Krise geändert; die K-Frage steht dann jedenfalls an.

Wohl kein Sonderparteitag – Wahl im Dezember?

Für die beiden Mitbewerber um den CDU-Vorsitz ist die Verzögerung ein Problem. Röttgen kann in diesen Zeiten nur als Bundestagsabgeordneter punkten. Der 64 Jahre alte Merz ist besonders bei der Basis beliebt. Er, der kein politisches Amt innehat, wollte seine Kandidatur mit einer Tour durch die Landesverbände untermauern, als die Pandemie zuschlug. Dann bekam er auch noch die Diagnose, selbst an Covid-19 erkrankt zu sein. Seine Botschaften waren nun die über seinen Gesundheitszustand.

Manch ein Merz-Unterstützer fragt sich derzeit, ob die Chancen für den ehemaligen Fraktionschef gerade abnehmen und ob jemand, der nie ein Regierungsamt innehatte, nach der Krise noch gefragt sein wird. Wirtschaftlicher Sachverstand werde zählen, darauf setzen andere. Doch immer öfter fällt auch wieder der Name von Spahn, wenn es um den Vertreter eines konservativeren Kurses an der Spitze der CDU geht.

Machen Krisen Kanzler? Es ist zu früh, diese Frage zu beantworten. Noch sind Fort- und Ausgang der Corona-Krise für Gesellschaft und Wirtschaft unklar. Aber eines scheint sicher – das Rennen um den CDU-Vorsitz sowie die K-Frage werden nach neuen Spielregeln gespielt. Mit einem Sonderparteitag rechnet in der CDU-Spitze und bei den Kandidaten fast niemand mehr, der reguläre Parteitag im Dezember scheint der richtige Zeitpunkt, um eine Führung zu wählen.

Kommt es noch zu einer Kampfabstimmung?

Aber wird es überhaupt eine Kampfabstimmung zwischen den jetzigen Kandidaten geben? Unklar: „Die Krise verändert Deutschland und Europa. Ich denke, dass die drei Kandidaten daher die veränderte Situation nach der Krise neu bewerten müssen“, betont JU-Chef Kuban.

Eine Neubewertung? Auch andere CDU-Führungsleute deuten an, dass die Karten gerade völlig neu gemischt werden. Der Chef der Kommunalpolitischen Vereinigung der Union (KPV), der Bundestagsabgeordnete Christian Haase, geht noch einen Schritt weiter. Innerparteilicher Streit, persönliche Eitelkeiten und die Frage über den CDU-Parteivorsitz seien nebensächlich, sagt Haase unserer Redaktion.

Das wenigste, was Deutschland gerade brauche, seien „Personalauseinandersetzungen“. Er erwarte, dass alle ihre persönlichen Befindlichkeiten hintanstellen. „Wir als Kommunale wollen eine einvernehmliche Lösung vor dem Parteitag. Die Beteiligten müssen sich unter der Moderation der Vorsitzenden von CDU und CSU zusammensetzen, bis weißer Rauch aufsteigt.“

Neben Merz, Laschet und Röttgen gibt es auch noch weitere Bewerber für den CDU-Vorsitz – insgesamt sind es 16.