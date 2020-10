Verwunderung über Unkenntnis der Behörde

Verwundert, dass man beim Landkreis nichts vom Hilfsangebot der Stadt Heiligenstadt weiß, zeigte sich am Donnerstag Bürgermeister Thomas Spielmann (BI). Die Kommune hatte sich bereit erklärt, die Kreisverwaltung personell zu unterstützen, und zwar bei der Kontrolle zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen wie bei der Kontaktverfolgung. Das Rechts- und Ordnungsamt hatte auf Anfrage erklärt, keine Kenntnis davon zu haben.

Zuletzt, so der Stadtchef, sei über ein solches Angebot in der Telefonkonferenz zwischen Krisenstab, Städtebürgermeistern und VG-Vorsitzenden gesprochen worden. Auch ein Vertreter des Rechts- und Ordnungsamtes sei dabei zugeschaltet gewesen. Außerdem, so Thomas Spielmann weiter, gäbe es ein Protokoll zu der Konferenz: Hinsichtlich der Zuständigkeit der Kontrollen habe der Landrat darin unterstrichen, dass für diese das Gesundheitsamt nach Maßgabe seiner Möglichkeiten verantwortlich sei. Er bedankte sich für das Angebot von Gemeinden, im Auftrag des Landkreises tätig werden zu wollen, erinnerte jedoch an die generelle Zuständigkeit des Gesundheitsamtes. Am Donnerstag erneuerte derweil Spielmann sein Angebot an die Kreisverwaltung. Er geht davon aus, dass auch andere Gemeinden Hilfe leisten würden.