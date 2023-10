Berlin Russische Panzer sind schlecht geschützt. Die Besatzung hat bei einem Treffer kaum Überlebenschancen, wie ein schockierendes Video zeigt.

Russische Kampfpanzer haben oft ein Problem, einen Konstruktionsfehler. Die Munition für ihre Kanone ist traditionell im Turm gelagert. Sie wirkt bei einem Treffer wie ein Brandbeschleuniger oder eine Bombe – das ganze Fahrzeug explodiert.

Die Besatzung hat mithin selbst bei einem indirekten Treffer keine Überlebenschance. Das war im Ukraine-Krieg schon oft bei älteren Modellen zu beobachten, zum Beispiel beim T-72. Auch interessant: Unzerstörbar? Putins Superpanzer „Terminator 2“ abgeschossen

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Russische Panzer und der „Jack-in-the-Box-Effekt“

Jetzt ist ein Video im sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter, aufgetaucht, das die Zerstörung eines modernen Panzers T-90M zeigt: Er verlor bei einem ukrainischen Treffer seinen Turm. Die Amerikaner nennen es den „Jack-in-the-Box-Effekt“; er erinnert sie an einen Springteufel (engl. „jack in the box“).

⚡️Beautiful video of the destruction of the 🇷🇺Russian T-90M "Breakthrough" tank pic.twitter.com/DbHcVqqtHo — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) October 8, 2023

Die Aufnahme einer Drohne präsentierte Oleksandr Syrskyj vor ein paar Tagen auf seinem Telegram-Kanal. Er ist der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen. Nach seinen Angaben wurde der Panzer von einer Panzerabwehrrakete der 66. mechanisierten Brigade getroffen, vermutlich östlich der Stadt Makijiwka in der Oblast Luhansk.

Panzer: Die Besatzung hat keine Überlebenschance

Der Panzer ist zu wenig geschützt, obwohl die Panzerung des Fahrzeugs gegenüber älteren Modellen verbessert worden ist. Die eigentümliche Konstruktion des T-90M führt dazu, dass die Panzerbesatzung bei einem Treffer keinerlei Überlebenschance hat. Binnen Sekunden verwandelt sich der Panzer in ein Wrack.

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Das ist für die Ukraine eine wichtige Erkenntnis und für die russischen Militärs ein herber Rückschlag. Experten schätzen, dass sie nur über rund 100 Exemplare des T-90M verfügen. Er ist einer der modernsten Panzer Russlands, da Wladimir Putins Superpanzer neuester Bauart, der Armata, derzeit praktisch nur ein Vorführmodell ist. Lesen Sie auch: Warum Putins Superpanzer Armata keine Wunderwaffe ist

Nachweislich verloren sie den ersten dieser Panzer im Mai 2022. Wenige Monate später gelang es den Ukrainern, einen zu erbeuten. Laut dem recht zuverlässigen Portal Oryx wurden 27 T-90M vollständig zerstört und 18 beschädigt.

Westen zog Lehren aus den russischen Fehlern

Die tödliche Schwachstelle vermeiden die Panzerbauer im Westen. Hier ragt der Turm, in dem sich die Munition befindet, meist nicht in den Mannschaftsraum. Beim amerikanischen M1 Abrams holt ein Besatzungsmitglied die einzelnen Granaten aus einem versiegelten Fach. Das Munitionsfach bleibt geschlossen, bei einem Beschuss befindet sich immer nur eine Granate im Turm. Das könnte Sie auch interessieren: Leopard-2-Panzer schlägt Putins Truppen in die Flucht