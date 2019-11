Viel Kritik an der Entwässerung in Ortsteilen von Schmölln

„Schon 23 Jahre gehören wir zu Schmölln. Was seitdem hier gebaut wurde ist doch sehr überschaubar. Auch kann es nicht sein, dass die Grünflächen nur zweimal im Jahr gemäht werden“, ärgerte sich ein Großstöbnitzer bei der Einwohnerversammlung der Stadt Schmölln für die Ortsteile Großstöbnitz, Papiermühle und Kleinmückern. Wobei aus letzterem Ortsteil augenscheinlich niemand anwesend war. Aus den beiden anderen Ortsteilen war der Unmut umso vehementer zu vernehmen.

Mehrere Anwohner des Papiermühlenweg sowie der Langen Gasse machten ihrem Ärger Luft: „Wofür zahlen wir Abwassergebühren? Wir machen alles selber, nehmen die Gossen selber raus und machen die sauber. Wenn mal gemäht wird, müssen wir den Dreck wegräumen.“Bürgermeister Sven Schrade (SPD) entschuldigte sich für manches Versäumnis, erklärte das mit dem Personalabbau im Bauhof: „In den 90er Jahren hatten wir hier 80 Leute, heute haben wir 18 sowie sieben Saisonarbeitskräfte. Wir müssten entweder an anderer Stelle sparen oder die Gebühren erhöhen, wenn wir mehr wollen.“

Jedes Jahr angesprochen, passiert ist nichts

Thomas Kulbartsch aus Großstöbnitz war bei der Uferbegehung der Sprotte am 24. Oktober dabei, zeigte sich ernüchtert: „Die Sprotte verlandet immer mehr. Die vorgeklärten Abwässer der Kleineinleiter laufen nicht mehr richtig ab, weil die Strömung immer geringer wird. Es ist ein Ärgernis, dass man dieses Problem jedes Jahr anspricht und nichts passiert.“ Er habe den Eindruck, dass jeder nur darauf warte, dass der Gewässerunterhaltungsverband (GUV) seine Arbeit aufnehme und man sich solange gegenseitig den schwarzen Peter zuschiebe. Hendrik Heinke wollte wissen, wie die Sanierung der Straße Am Wehrrasen ablaufen soll. „Das ganze Dorf müsste gemacht werden. Das muss aber ein stimmiges und sinnvolles Paket sein.“

Auch zum wiederholten Male äußerte sich René Meinhardt aus Papiermühle zum Zustand des Mühlgrabens: „Aktuell ist der Stand so, dass der Wanderweg über das Wehr zu 100 Prozent von uns Anwohnern gepflegt wird. Wir verschneiden die Bäume, mähen alle zwei Wochen und pflegen die Wasserspiele.“ Hauptsächlich sei dies dem Engagement Siegfried Tänzler zu verdanken. Doch trotz der intensiven Bemühungen komme kaum noch Wasser über den Mühlgraben an, was aber für die Bereitstellung von Löschwasser und zum Transport des Abwassers entscheidend sei. „Sonst sind wir abgeschnitten. Es muss definitiv etwas passieren, weil schon Jahrzehnte nichts passiert ist. Die Lage ist definitiv im dunkelroten Bereich“, so Meinhardt weiter.

Die einzige Lösung sehen die Anwohner darin, dass der Mühlgraben bald ausgebaggert wird. Dass in absehbarer Zeit kein Anschluss an das Abwassernetz erfolge, sei ihnen inzwischen klar. Bürgermeister Schrade konnte in diesem Fall nur sein Bedauern äußern. Bauhofchef Falko Paul vereinbarte einen Vor-Ort-Termin mit Meinhardt. Denn der inzwischen 82-jährige Tänzler sieht sich körperlich nicht mehr in der Lage, wie seit fast 30 Jahren jede Woche mit dem Eisenrechen den gröbsten Bewuchs aus dem Mühlgraben zu ziehen. Er verweist auch auf die zugewucherte Fischtreppe, die ihre Funktion nicht mehr erfüllen kann. „Keiner fühlt sich zuständig“, sagt er.