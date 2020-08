Mackenrode. Nordhäuser Kreistagsmitglied fürchtet Fehleinschätzung des Innenministeriums über Nordadler-Haus in Mackenrode. Beweisen sollen das spezielle Fotos.

Viele offene Fragen zu Neonazi-Immobilie in Mackenrode

Eine Einschätzung des Thüringer Innenministeriums stößt im Südharz derzeit auf viele offene Fragen. Zum Hintergrund: Im Juni verbat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die rechtsextreme Gruppe „Nordadler“. Flankiert wurde der Erlass durch Razzien in mehreren Ländern – nur in Thüringen nicht. Und das obwohl die Gruppe im Verdacht stand, auch in Mackenrode ein Objekt besessen und für Veranstaltungen verwendet zu haben. Erst im März hatte das Innenministerium auf eine Parlamentarische Anfrage erklärt, das Haus werde fortlaufend genutzt. Im Juni dann eine widersprüchliche Antwort auf Anfrage unserer Zeitung. Da erklärte die Erfurter Behörde, das Haus werde „zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr genutzt“.