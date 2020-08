Von Familienpass bis Bürgerbus – Ansturm auf Familienprogramm

Erfurt. Rot-Rot-Grün hat die Familienförderung in Thüringen umgebaut. Die Kommunen beweisen Kreativität beim Austüfteln von Projekten, für die Landesgelder fließen sollen.

Bürgerbus, Seniorenbüros, Familienpass – das im vergangenen Jahr aufgelegte Landesprogramm zur Familienförderung kommt nach Einschätzung des Thüringer Sozialministeriums in Fahrt. In diesem Jahr wurden bislang 11,6 Millionen Euro für Konzepte und Umsetzung von auf die Regionen zugeschnittenen Angeboten an die Kommunen bewilligt, wie das Ministerium auf Anfrage mitteilte.

14,5 Millionen Euro stehen im Landeshaushalt für das Programm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ zur Verfügung. Das Geld soll bevorzugt Vorhaben aus den Bereichen Pflege und Gesundheitsförderung zugute kommen.

Das betrifft laut Ministerium unter anderem Pflegestützpunkte in Weimar und im Kreis Schmalkalden-Meiningen, Seniorengenossenschaften und -vereine in Nordhausen, Saalfeld-Rudolstadt und Suhl. Im Saale-Orla-Kreis seien zwei mobile Seniorenbüros eingerichtet worden. Ende August soll im Kyffhäuserkreis zudem ein Bürgerbus in Betrieb gehen. Auch „Dorfkümmerer“ im Weimarer Land werden aus dem Programm finanziert.

Das Programm hat die Stiftung Familiensinn ersetzt, die aufgelöst wurde. Sie hatte unter anderem Familienzentren, Bildung, Erholung und die Kinderwunschbehandlung bei ungewollt kinderlosen Paaren unterstützt. Das neue Programm folgt einem anderen Ansatz: Die Kommunen sollen selbst entscheiden, in welche Projekte sie das Landesgeld stecken. Sie erhalten für ihre Vorhaben drei Jahre lang einen Betrag, der sich unter anderem an der Bevölkerungszahl, dem Seniorenanteil und der Armutsquote orientiert. Im Startjahr 2019 standen zunächst rund 10 Millionen Euro für das neue Programm zur Verfügung.

Für Sozialministerin Heike Werner (Linke) zeigt die steigende Zahl von Förderanträgen, dass sich das Programm in den Kommunen etabliert habe. Derzeit arbeiten 22 Landkreise und kreisfreie Städte an eigenen Projekten.