Von wegen Weihnachtsfrieden: Streit an der Hochschule in Nordhausen

Wer in den Tagen des Weihnachtsfriedens glaubt, dass auch die Politik einen Gang runter schaltet, sieht sich bei einem Blick in die politische Hochschullandschaft Nordhausens schwer getäuscht: Hier dominiert seit Wochen ein verbales Scharmützel zwischen der liberalen Hochschulgruppe und der Linksjugend „Solid.SDS“ das Geschehen. Auslöser dieses auf Facebook ausgetragenen Kleinkrieges ist ein Brief, den die Liberalen Mitte Dezember an Studenten verschickt hatten, um neue Mitglieder zu werben.

Enthalten ist darin auch ein Grundsatzprogramm, in dem sich die Liberalen unter anderem gegen jede Art geschlechterspezifischer Quoten aussprechen. „Wir sind der Meinung, dass ein Studium, ein Arbeitsplatz oder ein wie im Wahlgesetz vorgeschriebener Listenplatz nicht vom Geschlecht abhängen darf“, heißt es. Ein Punkt wie ihn wie ihn auch viele andere liberale Gruppen hätten, sagt der Gruppenvorsitzende Carsten Dobras, der jüngst für die FDP in Nordhausen als Landtagskandidat angetreten war. Ein weiterer Punkt des Programms betrifft die Hochschulbildung, die den Liberalen zu links geprägt ist: „Die Fokussierung auf die durch den aktuellen Studierendenrat propagierte ‘Antifaschistische Bildung’ sehen wir kritisch, da es sich hierbei tendenziell um das Pushen linker bis extrem linker Politik handelt.“ Dobras nennt eine Informationsveranstaltung als Beispiel, bei dem die Fahne der Antifa aufgehangen worden sei. „Nur zum Verständnis: Wir lehnen den Antifaschismus nicht ab.“ Lieber sähe er allerdings Veranstaltungen, die durch neutrale Organisationen wie die Landeszentrale für politische Bildung ausgeführt würden. Mit Veröffentlichung des Programms hagelte es Häme von Seiten der Linksjugend: „Beim nächsten Mal vielleicht keine Hochschulgruppe, sondern gleich ‘ne Burschenschaft gründen“, lautet eine Empfehlung, die mit einer Figur illustriert ist, die das Logo der Liberalen in den Mülleimer wirft. „Dünnhäutig, kindisch und inhaltsleer“, nennt Dobras diese Reaktion. Tim Rosentstock, Kreistagsmitglied und selbst Mitglied der Linksjugend, würde sie wohl eher „konsequent“ nennen: „Wer den Antifaschismus kritisch sieht, muss zurück in den Geschichtsunterricht. Das ist ein Mindestkonsens der Gesellschaft“, sagt er. In einer Zeit, in der jeder vierte Thüringer eine rechte Partei wähle, die von einem Faschisten im Landtag angeführt werde, dürfe man sich dem Antifaschismus nicht entziehen, so das Argument. Die Liberalen kontern jeden dieser Kritikpunkte auf Facebook mit Illustrationen wie dieser: „Die Linksjugend sagt, wir haben ein Geschichtsbild aus den 1930er.“ Farbig abgesetzt heißt es weiter: „Wir gehen lieber Probleme wie fehlende Barrierefreiheit auf dem Campus an.“ Die von Dobras geäußerte Kritik an den Infoveranstaltungen weist Rosenstock zurück: Bei einer habe es sich um einen vom Bündnis gegen Rechtsextremismus – und damit durch ein überparteiliches Bürgerbündnis – organisierten Vortrag gehandelt. Die andere sei eine Filmvorführung von „Das blinde Auge“ gewesen. „Der Film über rechte Morde in Thüringen wird auch von vielen anderen Organisationen und Verbänden gezeigt“, erläutert Rosenstock. Auch auf den Quoten-Programmpunkt der Liberalen weiß der Kreistagspolitiker zu reagieren: „Die Quotierung von Ämtern ist vielleicht nicht das tollste Mittel, um für Gleichberechtigung der Geschlechter zu sorgen. Momentan haben wir in unserem patriarchalen System aber auch kein besseres Mittel.“ Dobras hofft auf ein klärendes Gespräch der Gruppen im Januar. Dann rückt auch die Studentenratswahl immer näher, die angesichts solcher Grundsatzdebatten keine langweilige werden dürfte.