Vor 170 Jahren wurde Autor der Thüringer Verfassung geboren

Fünf solche Zylinder mit beschrifteten Glasscheiben haben die Künstler Horst Hoheisel und Andreas Knitz im Sommer 2020 in Erfurt, Weimar und Jena an wichtigen Lebens- und Wirkstätten des jüdischen Juristen und Wissenschaftlers Eduard Rosenthal (1853 - 1926) zu seinem Gedenken in Mauern versenkt.