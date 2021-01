Vor 30 Jahren wurde Erfurt zur Landeshauptstadt gewählt

Erfurt Alt-Oberbürgermeister Manfred Ruge (70) kramt in seinen Erinnerungen und hat so manche Anekdote parat.

„Je näher vor 30 Jahren der Termin rückte, desto größer wurde bei uns die Unsicherheit“. Erfurts Ex-Oberbürgermeister Manfred Ruge hat den für Erfurt so bedeutungsvollen 10. Januar 1991, einen Donnerstag, noch genau vor Augen. Denn es ging im ersten Thüringer Landtag um nicht mehr und nicht weniger den Sitz der künftigen Landeshauptstadt des Freistaates Thüringen und damit des Landtages.

Erfurt, Kommunalwahl im Mai 2006: In der Landeshauptstadt Erfurt kommt es zu einer Stichwahl zwischen Dietrich Hagemann (CDU) und Andreas Bausewein (SPD). Der damals zu diesem Zeitpunkt noch amtierende OB der Stadt war Manfred Ruge (Bildmitte). Foto: Sascha Fromm

Weimar, Gera und Jena, kurzzeitig sogar Nordhausen, hatten ihren Hut ebenfalls in den Ring geworfen. Die Begehrlichkeiten waren groß, denn es ging um eine Entscheidung mit weitreichender Bedeutung. Ruge gibt zu, dass er darauf gehofft habe, dass die Splitting in mehrere Mitbewerber möglichst groß ausfallen würde. „Das hat unsere Chancen deutlich erhöht. Nur allein gegen Weimar anzutreten, das wäre hart geworden“, sagt er. Und fügt an: „Wir sind aber von Anfang an davon ausgegangen, dass an Erfurt kein Weg vorbeigehen würde“.

Weimar konnte zwar mit seiner geschichtsträchtigen und kulturellen Historie punkten, hatte aber nicht die nötige Infrastruktur. „Wir hatten die Größe, die Möglichkeiten, eine Landesregierung unterzubringen, dazu eine zentrale Lage. Das waren alles Argumente, die deutlich für uns sprachen“, so der Alt-OB. Dazu die wirtschaftlichen, die immobilientechnischen Gründe, mit denen Erfurt gegenüber den Kontrahenten punkten konnte.

Geschichte der Klassikerstadt war ein gewichtiges Argument

Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (Bildmitte) war 1991 zu Besuch in Erfurt. Hier Seite an Seite mit seiner Frau Hannelore Kohl und Manfred Ruge. Foto: Roland Obst

Die Landtagsfraktionen von SPD und PDS hatten Weimar zum Favoriten erkoren. Eine Erklärung dafür hat Ruge nicht. Daran habe vielleicht oder sogar sicher das Thema Weimarer Republik eine Aktie gehabt. Die Geschichte der Klassikerstadt war ein gewichtiges Argument. Aber Weimar hatte keine Immobilien in dem Umfang, wie sei eine Landeshauptstadt nun mal brauche. In Erfurt hingegen lag ein Konzept vor. Man rechnete sich im Rathaus aus, dass u.a. die Post umstrukturiert wurde und am Beethoven-Platz etwas frei würde, man ahnte schon, dass die Trakte der sowjetischen Streitkräfte demnächst zur Disposition stehen würden, man ging auch - fälschlicherweise - von der alten Parteischule aus, man wusste, dass ehemalige Stasi-Gebäude auf eine neue Nutzung warteten. Mehrfach seien Stadtrundgänge mit den Dezernenten und Mitarbeitern absolviert worden, um sich einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Immobilien zu verschaffen.

Der damalige Ministerpräsident Josef Duchac stand, so Manfred Ruge, für Erfurt. Sein Parteifreund habe die Chancen realistisch gesehen und ihn bestärkt. Die Konkurrenten in Jena führten als Gegenargument die frühere belastete Rolle Erfurts und Geras als Bezirksstadt an, um für sich zu werben. Ergebnislos.

Am Blindbieterverfahren beteiligten sich vier Städte

Der ehemalige Erfurter Oberbürgermeister Manfred Ruge in seinem Garten. Foto: Holger Wetzel

Das ganze Prozedere ging im August 1990 los und endete Anfang Januar mit der Abstimmung im Landtag. „Damals ging alles schnell“, sagt Ruge und grinst. Man habe ihn im August aus dem Urlaub an der Ostsee geholt. Mit einer abenteuerlich anmutenden Operation. Es gab kein Telefon in dem Ferienhaus. Ruge hatte ein riesiges Mobiltelefon der ersten Generation und ein Faxgerät mitgenommen. Den Hörer des Faxgerätes verband er mit Klettband verkehrtherum mit dem Hörer des Mobiltelefons. So wurde seinerzeit alle möglichen Schriftstücke mittels Fax übertragen. „Ich war damit voll auf der Höhe der Technik und gut informiert“, sagt der 70-Jährige schmunzelnd. Er brach dennoch den Urlaub ab, um in Erfurt Nägel mit Köpfen zu machen. Denn die Bewerbung wurde akut.

In dem Blindbieterverfahren der vier Städte wurden die Konzepte im Geheimen erarbeitet. Keiner wusste, was der andere auffahren würde. Man habe sich nur auf sich selber, auf seine Visionen verlassen können. Die anderen seien ihm und seinen Mitstreitern egal gewesen, sagt Ruge. Der sich auch erinnert, dass damals ein 16-Stunden-Tag inklusive Wochenende Normalität für alle war, die am Projekt Landeshauptstadt arbeiteten.

Es habe im Vorfeld viele Gespräche gegeben. Dann war es geschafft. Am 7. November 1990 reichte Erfurt sein Bewerbungsschreiben ein. Nun lag es in den Händen der Entscheider. Im Politisch-Beratenden Ausschuss (PBA) zur Bildung des Landes Thüringen lief es zuerst auf einen Zweikampf Erfurt-Weimar hinaus. Das Votum war dann aber deutlich: 16:7 für Erfurt. Die erste Hürde war genommen. Aber am 14. Oktober wurde der Landtag gewählt und man wusste nicht, wer da mit welchen Vorstellungen zur künftigen Landeshauptstadt hinein gewählt werden würde. Möglicherweise spielten dann Koalitionsgründe ein Rolle. Die CDU, die Erfurt präferierte, regierte mit der FDP. Und die FDP war damals sehr Jena-lastig, wollte aber wohl den Koalitionspartner nicht vergrätzen.

Manfred Ruge an Silvester 1996 in Erfurt. Foto: Sascha Fromm

Schlaflose Nächte habe er damals nie gehabt, versichert Ruge. Seine Mitstreiter Karl-Heinz Kindervater und Dietmar Schumacher dagegen trauten dem Frieden nicht. „Die hatten Angst, dass es schiefgehen würde und am Wochenende vor der Abstimmung nochmal was auf die Bewerbung draufgepackt, um zu punkten“, erinnert sich Ruge. Er sei damals in Mainz auf Dienstreise gewesen und wollte das nutzen, um mal etwas vom Mainzer Karneval zu erleben. Pustekuchen. Die beiden Bedenkenträger holten ihn zurück. „Denen ging der Frack“, sagt der Ex-OB und prustet los. Man habe dann noch was „Schönes, Blumenhaftes“ - also weiche Standortfaktoren - obendrauf gelegt.

Am 10. Januar fand um die Mittagszeit die zukunftsweisende Abstimmung im Plenarsaal des früheren Rates des Bezirkes, dem heutigen Landtag, statt. „Wir saßen auf der Zuschauertribüne und bibberten innerlich doch etwas“, erinnert er sich. Dann die Abstimmung der 88 Abgeordneten per Handzeichen, geleitet von Landtagspräsident Gottfried Müller. Das Ergebnis war eindeutig: 49 Stimmen für Erfurt, 25 für Weimar, zehn für Gera, nur vier für Jena. Er sei mit seinen Getreuen auf der Empore aufgesprungen und habe sich herzlich umarmt, sagt Ruge.

Ein Bild aus dieser Zeit des TA-Fotografen Sascha Fromm (siehe Aufmacherbild dieses Artikels) hat diesen historischen Moment eingefangen. Der damals noch sehr vollbärtige, 40-jährige Manfred Ruge winkt strahlend in die Kameras, während sein Stellvertreter Dietmar Schumacher schon erste Rundfunk-Interviews gibt. Blumen oder Sekt für den Sieger? Gar nichts. Man sei, so Ruge, heimgegangen und habe aber im OB-Zimmer im Rathaus „richtig einen gepichelt“.

Für Erfurt war 1991 der Start einer großen Chance. Die zu großen Teilen auch zu einer tollen Entwicklung genutzt wurde. Zu einer würdigen Landeshauptstadt. Alles richtig gemacht, meint der Ex-OB. Fast alles. Einen Hauptstadtvertrag gebe es leider auch 30 Jahre später immer noch nicht. „Schade“, sagt Ruge. Der Neid der anderen im Landtag verhindere das bis zum heutigen Tag.