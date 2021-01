Vorgezogene Winterferien stoßen auf Skepsis – Das sind die Reaktionen

Die Idee, die einwöchigen Winterferien in Thüringen vom 8. Februar in die letzte Januarwoche vorzuziehen, stoßen auf Kritik (Symbolbild).

Erfurt. Elternverterter und Philologenverband üben Kritik an den Plänen des Thüringer Bildungsministeriums. Die Gewerkschaft GEW fordert zudem Antworten über den aktuellen Lockdown hinaus.

In Thüringens Elternschaft stößt die Aussicht auf vorgezogene Winterferien auf ein geteiltes Echo, erklärt die stellvertretende Landeselternsprecherin Claudia Koch. Wenn die kurzfristige Änderung mit der Urlaubsplanung kollidiere, werde die Betreuungsfrage erneut zu einer immensen Herausforderung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Unklar sei auch, ob ab Februar ein eingeschränkter Schulbetrieb überhaupt möglich sein werde. Da er aber angepeilt ist, müsse der Januar jetzt intensiv für die Vorbereitungen genutzt werden, fordert die Elternvertretung. Man erwarte die Anschaffung von Luftfiltern und eine Überarbeitung der Hygienekonzepte. „Die Schulen sind höchst unterschiedlich aufgestellt“, erklärt Claudia Koch. Das reiche von der Ausstattung mit Seife und warmen Wasser bis hin zu Fenstern, die nicht geöffnet werden können.

Als Konsequenz aus dem versäumten Unterrichtsstoff fordert die Landeselternvertretung außerdem die Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung des Schuljahres, ohne Auswirkungen auf die Schullaufbahn. Die Bedingungen des Distanzunterrichts seien für die Schüler verschieden und nicht alle kämen damit zurecht, wird der Vorstoß begründet.

Philologenverband: Keine qualitativen Abstriche beim Abitur

Eine solche Regelung hält auch der Thüringer Philologenverband, der die Gymnasiallehrer vertritt, für sinnvoll. In vorgezogenen Winterferien kann die Vorsitzende Heike Schimke dagegen vor allem für die Abschlussklassen keinen Vorteil erkennen. Das würde lediglich das Halbjahr verkürzen, und Ende Februar beginnen die Vorprüfungen. „Die Abschlussklassen brauchen jetzt so schnell wie möglich Präsenzunterricht“, so die Pädagogin.

Auf keinen Fall sollten beim Abitur qualitative Abstriche gemacht werden, fordert der Philologenverband mit Blick auf Überlegungen, Prüfungsmodalitäten anzupassen. Die Verschiebung der Prüfungen um drei Wochen sei ein vernünftiger Weg. Doch keinesfalls dürfe es ein „Notabitur“ sein, warnt Verbandschefin Schimke, und befürchtet Nachteile für die Absolventen zum Beispiel bei Studienzulassungen. Sinnvoll sei zum Beispiel, im schriftlichen Abitur mehr Fragen als üblich zur Auswahl zu stellen. Denn die Reihenfolge, in der Stoff vermittelt wird, sei den Schulen freigestellt, ein solches Verfahren würde die Chancen für eine gute Prüfung erhöhen. Das gelte nicht für die mündlichen Prüfungen, da dort ohnehin nur der Stoff geprüft werde, was auch unterrichtet wurde.

GEW: Runder Tisch zur Bildung muss Fragen über den aktuellen Lockdown hinaus klären

Der angekündigte Runde Tisch zum Schulbetrieb im zweiten Halbjahr muss nach Auffassung der Bildungsgewerkschaft GEW auch Akteure wie den Städte-und Gemeindebund, Landkreistag, die Schulämter, Schulleitungen, Lehrkräfte aller Schularten, die Vertretungen von Eltern und Schülern, die Universitäten und Studienseminare einschließen. Das Gremium müsse Fragen klären, die auch über den aktuellen Lockdown hinaus reichen. Dazu gehören nach Meinung der GEW Themen wie die Umsetzung des Digitalpaktes, Rahmenbedingungen für Prüfungen und besserer Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Der Runde Tisch soll laut Beschlussvorschlag für die Kabinettssitzung am 5. Januar noch in der ersten Januarhälfte erstmals beraten. Laut GEW geht er auf einen Voschlag der Bildungsgewerkschaft vom Dezember zurück.