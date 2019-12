Vorprogrammierter Streit

Es geht ums Unterbringen. Die einen wollen ihre Kinder in die fachkundige Obhut einer Tageseinrichtung bringen, die anderen ihren fahrbaren Untersatz in einer Garage abstellen. Und genau das ist der Knackpunkt in Marbach. Eine neue Kindertagesstätte, die aufgrund des stetig wachsenden Bedarfs – auch aus dem ländlichen Umfeld im Nordwesten der Stadt – unabdingbar geworden ist, soll, so sehen es die städtischen Planungen vor, genau auf den Standort gebaut werden, auf dem sich heute 159 Garagen befinden (wir berichteten. Da ist naturgemäß Streit vorprogrammiert.

Protestplakate an der Einfahrt zum Garagenkomplex

Seit einigen Wochen prangen an der Einfahrt zu dem betroffenen Garagenkomplex zwei Spruchbänder. Und es dämmert, dass sich da ein Konflikt aufgebaut hat. Die Garagenbesitzer wollen nicht weichen. Eines der Spruchbänder fragt, ob eine Kita unter einer 14.000-Volt-Leitung und auf belastetem Boden sinnvoll ist und ob es keine Alternative gibt. Das andere listet einen Zeitstrahl auf, von 1976, dem Jahr des Grundstückskaufes, über die „Enteignung“ (1977), den Antrag auf Rückgabe (1991), die abermalige „Enteignung“ (2000) und die drohende Abwicklung im nächsten Jahr.

Alternativvorschlag der Grünen: Kita auf dem Festplatz bauen

Das sich auftürmende Problem hat Anfang November den Weg ins Rathaus gefunden. Die Fraktion Bündnis90/Grüne wollte per Anfrage wissen, wie die Stadtverwaltung die Aussagen auf den Transparenten bewertet und was es mit den Stromleitungen und der Bodenbelastung auf sich habe. Und man fragt, was dagegen spräche, die Kita auf dem Marbacher Festplatz im Ortskern (unbebaut, teilerschlossen, B-Plan vorhanden) zu bauen. Man habe sie schließlich als geeignet identifiziert. Dort sei der Kitabau „deutlich günstiger realisierbar, als auf der Garagenfläche, die bebaut ist, erst ein Abriss erfolgen müsse und eventuelle Altlasten zu beseitigen seien).

Der Vorschlag wird vom Ortsteilrat „vehement“ abgelehnt

Der Antwort des Oberbürgermeisters ist zu entnehmen, dass unter Einhaltung der Abstände zur Hochspannungsleitung die Einordnung der Kita nebst Freiflächen auf dem Garagenflurstück möglich sei. Auch seien dort keine Altlasten im Boden bekannt. Bodenuntersuchungen hätten keine Auffälligkeiten gezeigt. Also grünes Licht für den Bau des Kindergartens an Stelle des Garagenkomplexes. Zumal der Ortsteilrat Marbach den Festplatz für den Kita-Bau bereits am 25. Juli 2016 auf einer Sondersitzung „vehement“ abgelehnt habe. Auch bestehe für den Festplatz kein B-Plan, wie die Grünen in der Anfrage erklärt hatten. Schon der Bau eines Supermarktes auf dem Festplatz, auf dem inzwischen ein Standplatz für Grünabfallcontainer wurde, sei beim Ortsteilrat bereits 2011 durchgefallen.

Verkehrschaos in der Ortsmitte befürchtet

Was treibt den Ortsteilrat dazu, „vehement“ gegen einen Kita-Neubau auf dem Festplatz zu votieren? Die Antwort gibt Marbachs Ortsteilbürgermeisterin Kathrin Böhlke. Da sei zuerst die schlechte Verkehrsinfrastruktur. 120 bis 140 Kinder soll die Einrichtung später aufnehmen. Auch für 50 bis 70 Kinder aus dem Brühl, dem Umland. Zweimal am Tag Autoverkehr – Bringen und Abholen. Schon daran seien die sieben anderen ins Auge gefassten Grundstücke gescheitert. „Das wird in der Ortsmitte ein einziges Chaos“, sagt Böhlke. Zudem habe man auf dem Festplatz den Bau eines Bürgerhauses schon lange im Auge. Denn Marbach habe aktuell 4284 Einwohner und nichts, wo man sich, z.B. zur Kirmes, treffen könnte. Das Sportzentrum gehört dem Erfurter Sportbetrieb, da werde das nichts. Also bleibe nur der Festplatz in der Ortsmitte. Würde man da noch eine Kita dazusetzen, hätten die Kleinsten keine gescheiten Auslaufflächen. Was der Natur eines Kindergartens widerspricht. Böhlke hofft, dass man sich in der Stadt an die Zusage hält, im Januar 2020 einen Zeitablaufplan für den Garagenabriss und den Kita-Neubau vorzulegen. „Dann wird endlich Klarheit geschaffen“, sagt sie.

Garagengemeinschaft will sich mit Anwalt wehren

„Wir haben nichts gegen eine neue Kita“. Dieser Satz ist exemplarisch, wenn man mit den Garagenbesitzern spricht. Gegenfrage: Doch warum muss die ausgerechnet an der Stelle gebaut werden, wo man seit 43 Jahren seine Autos parkt? Der Garagenkomplex war schon zu DDR-Zeiten und nach der Wiedervereinigung Gegenstand von diversen Irrnissen und Wirrnissen. So sieht es Vorstand Alexander Kuck. „Wir wollen der Stadt gerne eine Alternative anbieten“, sagt er. Welche, will er nicht verraten. Denkt aber in Richtung des Gewerbegebietes am Gefahrenschutzzentrum. Dann fragt Kuck, wieso man bestehende Gebäude abreißen, bestehende Strukturen zerstören wolle, womit man maximal schade. Er kritisiert das „Hauruck-Verfahren“ in dieser Angelegenheit. Und möchte auch die Frage beantwortet haben, wo die vielen Marbacher, die ihre Fahrzeuge dort abgestellt haben, diese in dem ohnehin in dieser Hinsicht eingeschränkten Ortsteil dann parken sollen. Und dann fügt Kuck, der verrät, dass man einen Anwalt eingeschaltet habe, den Satz an, der auf den eingangs erwähnten Ärger hindeutet: „Wir werden uns definitiv nicht so leicht geschlagen geben“. Sondern man wolle vielmehr versuchen, eine Alternative zu finden, mit der beide Seiten leben könnten. „Auf jeden Fall werden wir alles so lange wie möglich hinauszuzögern“, sagt er. Und das so gar nicht freundlich.