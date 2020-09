Vorsitzender Richter würdigt Ginsburgs Leben 

Washington Die Bürger in den USA nehmen Abschied von Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg, während der politische Streit um ihre Nachfolge andauert. US-Präsident Trump will am Samstag eine Kandidatin präsentieren - er ist sich der Unterstützung der Republikaner sicher.

Der Vorsitzende Richter am Supreme Court, John Roberts, hat die verstorbene Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg zum Auftakt der Gedenkzeremonien in Washington gewürdigt.

"Das Leben von Richterin Ginsburgs war eine von vielen Versionen des American Dream", sagte Roberts bei einer privaten Zeremonie im Innern des Gerichtsgebäudes in Washington.

Ginsburg habe Diskriminierung an der juristischen Fakultät und am Arbeitsmarkt erfahren, weil sie eine Frau war - und sei schließlich zur führenden Figur im Kampf gegen diese Diskriminierung vor Gericht geworden. Ihre 483 Stellungnahmen, mit denen sie der Mehrheitsmeinung des Gerichts widersprach, würden dem Supreme Court für Jahrzehnte eine Richtschnur geben.

"Es hieß, Ruth wollte eine Opernvirtuosin werden, stattdessen wurde sie ein Rockstar", sagte Roberts. "Sie war kein Opernstar, aber sie hat ihre Bühne gefunden." Die Top-Juristin wurde bereits zu Lebzeiten von vielen wie ein Popstar verehrt. In Anlehnung an den US-Rapper The Notorious BIG wurde Ginsburg der Spitzname "Notorious RBG" verpasst.

Die linksliberale Juristin Ginsburg war am Freitag im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Ihr Leichnam sollte bis Donnerstag am Supreme Court und am Freitag im US-Kapitol aufgebahrt werden. Zahlreiche ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ginsburgs standen auf den Stufen des Gerichts, als der Sarg am Mittwoch dort eintraf.

Um die Nachbesetzung des freigewordenen Postens im einflussreichen Gericht ist zwischen Republikanern und Demokraten wenige Wochen vor der US-Wahl am 3. November ein erbitterter Streit entbrannt.

