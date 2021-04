Abbruchhäuser, Schrottautos, Schulden: Immer mehr Erbfälle stellen Thüringen vor Probleme

Oftmals erbt der Freistaat Häuser in schlechtem Zustand, Grundstücke mit hohen Hypotheken oder Schulden (Symbolbild).

Erfurt. Erbschaften erweisen sich für das Land Thüringen zumeist nicht als Goldgrube. Oftmals übernimmt der Fiskus baufällige Häuser, alte Autos oder gar Schulden. Das verursacht Kosten.

In Thüringen fallen immer mehr Erbschaften an den Staat. Innerhalb von zehn Jahren habe sich die Zahl der Landeserbschaften fast verdoppelt, teilte das Finanzministerium der Deutschen Presse-Agentur mit.

2020 seien 717 Nachlässe an den Fiskus gegangen - 2010 waren es noch 363. Das ist immer dann der Fall, wenn es keine gesetzlichen Erben gibt, ein Testament fehlt oder wenn jemand sein gesamtes Erbe ausschlägt.

Thüringen erbte 2020 mehr als zwei Millionen Euro

Der Freistaat erbte im vergangenen Jahr auf diese Weise fast 2,3 Millionen Euro. Dem standen Ausgaben in Höhe von etwa 1,1 Millionen Euro entgegen.

Die wachsende Zahl an Erbschaftsfällen stelle das Land zunehmend auch vor Probleme. Denn damit wachse auch der für die Abwicklung notwendige Personal- und Verwaltungsaufwand sowie die dadurch verursachten Kosten, hieß es.

Oft wird das Erbe ausgeschlagen

Außerdem führten in rund 80 Prozent aller Fälle Erbausschlagungen dazu, dass der Nachlass an den Staat gehe, hieß es. Daher erbe das Land deutlich mehr überschuldete Nachlässe als werthaltige.

Der Fiskus kann die Erbschaft weder ausschlagen noch auf sie verzichten. Als Erbe übernimmt er nicht nur das vorhandene Vermögen, sondern haftet auch für bestehende Nachlassverbindlichkeiten.

Laut dem Ministerium gehören in etwa einem Viertel aller Erbfälle Grundstücke zum Nachlass. Oftmals seien die hinterlassenen Immobilien jedoch überschuldet. Die Erlöse aus dem Verkauf müssten daher zur Tilgung der Grundschulden oder Hypotheken an die Gläubiger gezahlt werden. Die Mehrzahl der vererbten Gebäude sei zudem in einem schlechten baulichen Zustand.

Neben Grundstücken erbe der Freistaat am häufigsten Kontoguthaben. Diese könnten im Einzelfall durchaus hohe Beträge ausweisen. Das sei auch der Grund, wieso trotz wenig werthaltiger Nachlässe dennoch relativ hohe Einnahmen erzielt würden. Aber auch Autos, Wohnungseinrichtungen, Schmuck oder Handys fielen an den Fiskus.