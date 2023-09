Währungsreform vor 75 Jahren: Als über Nacht die „Tapetenmark“ kam

Weimar. Vor 75 Jahren sieht sich in die „Ostzone“ gezwungen, von der Reichs- auf die Deutsche Mark umzustellen. Was die Währungsreform für Folgen hatte...

Vielen Thüringerinnen und Thüringern ist die Währungsreform von 1990 in guter Erinnerung geblieben. Große Hoffnungen waren mit der starken D-Mark verbunden. Auch die Umstellung von D-Mark auf Euro 2002 ist deutlich im Gedächtnis geblieben. Was jedoch vor 75 Jahren geschah, kann nur noch den Älteren erinnerlich sein: Die Sowjets waren im Sommer 1948 in der „Ostzone“ gezwungen, von der Reichs- auf die Deutsche Mark umzustellen. Doch zunächst kam die verspottete „Tapetenmark“ über Nacht in den Umlauf.

Durch drohende Wirtschaftskrise zum Handeln veranlasst

Doch der Reihe nach: Den Alliierten war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bald klar, dass das in Besatzungszonen aufgeteilte Deutschland in eine Wirtschaftskrise abzurutschen drohte. Denn ähnlich wie nach 1918 hatten auch die hohen Rüstungsausgaben der Nationalsozialisten nach dem Kriegsende 1945 für einen massiven Geldüberhang gesorgt. In der Folge sorgte die Mangelwirtschaft für die Rationierung von Lebensmitteln und Konsumgütern. Der Schwarzmarkt blühte. Zusätzlich sorgte eine hohe Inflation für eine weitere Entwertung des Geldes.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schon 1946 gab es erste Pläne für eine Währungsreform. Doch die Verhandlungen zogen sich hin, sodass Amerikaner, Briten und Franzosen schließlich ohne das Wissen der Sowjets schon 1947 mit dem Druck der neuen Währung begannen. Doch ehe die Deutsche Mark eingeführt werden konnte, verging ein weiteres Jahr. Erst am 20. Juni 1948 wurde das neue Zahlungsmittel im Westen ausgegeben.

Die Sowjets protestierten prompt und sagten, man habe von der Aktion angeblich nichts gewusst. In der Tat waren sie aber bereits zuvor durch einen Spion über die Schritte der Westalliierten informiert gewesen. Im Westen Deutschlands erhielten die Menschen zunächst ein „Kopfgeld“ von 40 D-Mark, Spareinlagen wurden dagegen deutlich entwertet: Für 100 Reichsmark bekam man nur 6,50 D-Mark. Doch die massive Geldverknappung sorgte im Anschluss für eine Stabilisierung der Währung in der späteren Bundesrepublik und für den Weg in die „Goldenen 50er“, auch Wirtschaftswunderjahre genannt.

Da in der Sowjetischen Besatzungszone nach wie vor die Reichsmark gültiges Zahlungsmittel blieb, gerieten die Besatzer unter Zugzwang. Ihr Problem lag darin, dass kein entsprechendes Papier zum Druck von Banknoten vorhanden war. Also blieb den Sowjets nichts anderes übrig, als die alten Reichsmarkscheine eilig mit Kupons zu überkleben und diese ab dem 23. Juni 1948 in den Umlauf zu bringen. Die Bevölkerung sprach deswegen spöttisch von der „Tapetenmark“ und hatte wenig Vertrauen in die neue Währung.

Schwarzmarkt und Tauschhandel spielen eine wichtige Rolle

Auch im Osten Deutschlands ging das Ganze mit einer Entwertung des Geldes einher. Zwar durften die Menschen hier 70 Mark „Kopfgeld“ erhalten, Spareinlagen bis 100 Reichsmark konnten 1:1 getauscht werden, aber alles darüber verlor massiv an Wert. Für 1000 Reichsmark gab es nur noch 5 Mark, 5000 Reichsmark verfielen zu 10 Mark. Erst gut einen Monat nach der Umstellung – also im Spätsommer 1948 – standen neue Geldscheine zur Verfügung.

Im Zuge der Währungsreform in der Sowjetischen Besatzungszone spitzte sich die Lage in Berlin schließlich zu und es kam zur Berlin-Blockade durch die Sowjets. Anders als im Westen Deutschlands sorgte die Währungsreform im Osten nicht für eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Vielmehr florierte weiterhin der Schwarzmarkt und der Tauschhandel, so auch in Thüringen. Wer in Grenznähe wohnte, fuhr illegalerweise zum Einkaufen in den Westen, um „Ost-Mark“ gegen DM zu tauschen. Zwar sollte die neugegründete „Handelsorganisation“ (HO) dem entgegenwirken, doch waren die Preise für Normalbürger kaum erschwinglich. 250 Gramm Butter kosteten zeitweise 17,50 Mark, ein süßes Schweinsohr gab es für 5 Mark.

Schmuggelaktionen waren in jener Zeit keine Seltenheit. Ein Zeitzeuge, der damals in einer kleinen Stadt in Ostthüringen lebte, erinnerte sich Jahre später so: Eine Frau aus seinem Bekanntenkreis fuhr regelmäßig aus der Thüringer Provinz nach West-Berlin, um dort einzukaufen. Begünstigt wurde dies durch den teils hohen Wechselkurs der „Ost-Mark“ zur D-Mark, der mitunter sogar bei 1:6 lag. Die anschließend im Zug in die Heimat geschmuggelten Waren wie beispielsweise echter Bohnenkaffee fanden unter der ostthüringischen Kundschaft rege Abnahme. Wie der Zeitzeuge weiter berichtete, ließ sich die Schmugglerin auch durch drohende Kontrollen nicht von ihrem Tun abhalten.

Die Mark der DDR blieb für vier Jahrzehnte die Binnenwährung Ostdeutschlands und wurde am 1. Juli 1990 durch die D-Mark abgelöst; mehr als drei Monate vor der Wiedervereinigung.