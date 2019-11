Risse bei „R2G“: Maier sieht Linke, CDU und FDP in der Pflicht

Im rot-rot-grünen Regierungslager gibt es erste Zweifel an einer Fortsetzung des Dreierbündnisses als Minderheitsregierung. SPD-Politiker und Innenminister Georg Maier sagt dieser Zeitung: „Ich sehe den Ball bei denen, die eine tragfähige Regierung formen könnten.“ Damit seien „Linke, CDU und FDP nun in der Pflicht“. Nach der Landtagswahl am 27. Oktober gebe es rechnerische Mehrheiten im Parlament nur dann, wenn Linke und CDU oder Linke, Grüne, SPD und FDP eine Regierung bilden würden. Die SPD hatte bereits erklärt, dass sie zu einem Viererbündnis „R2G2“ bereit wäre.