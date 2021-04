Bad Sulza mit Helfern gerüstet für Bundestagswahl

Archivaufnahme von der Bürgermeisterwahl in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße, die bereits zu Zeiten der Coronavirus-Pandemie stattfand.

Bad Sulza. Landgemeinde Bad Sulza hat ausreichend Wahlhelfer für bevorstehende Bundestagswahl gewinnen können.

Für die bevorstehende Bundestagswahl am 26. September 2021 sind die Wahlvorbereitungen in der Landgemeinde Bad Sulza erfolgreich angelaufen. Wie Amtsleiterin Simone Polster mitteilt, seien zum Wochenbeginn die letzten Berufungsschreiben für die Wahlhelfer versandt worden. Probleme, ausreichend Helfer zu gewinnen, habe es bei dieser Wahl nicht gegeben. „Wir haben unsere langjährigen Helfer gezielt angesprochen und bei Bedarf neue hinzugenommen“, so Simone Polster. Als zusätzliche Hygienevorkehrung seien bereits Schutzwände für die Wahlhelfer bestellt worden. Als Erfrischungsgeld erhalten die Freiwilligen 35 Euro mit der Option auf 40 Euro, wenn die Landtagswahl gleichzeitig durchgeführt wird. Dieses Szenario sei momentan zwar nicht absehbar, aber theoretisch noch möglich.