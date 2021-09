Wahlhelfer zählen am Sonntag die Stimmen der Briefwähler zur Bundestagswahl 2021 im Bürgerhaus von Nordhausen aus.

In Nordhausen macht die SPD klar das Rennen bei der Bundestagswahl

Nordhausen. 28,4 Prozent der Wähler stimmten am Sonntag für die Genossen in der Rolandstadt.

Die Stadt Nordhausen geht relativ deutlich an die SPD bei der Bundestagswahl am Sonntag. Nach der Auszählung von 40 der 41 Wahlbezirke liegen die Genossen mit 28,4 Prozent bei den Zweitstimmen in Front. Die AfD folgt mit 21,2 Prozent, die CDU als Drittplatzierter kommt auf 15,4 Prozent der Stimmen. Die Linke erreicht 12,2, die FDP 8,6 und die Grünen 6,4 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Bei den Erststimmen liegt Anne Bressem (SPD) mit 26,2 Prozent ebenso klar vorn vor Jürgen Pohl von der AfD mit 22,2 Prozent und Manfred Grund mit 18,6 Prozent. Für Sigrid Hupach votierten 13,6 Prozent der Wähler.

Die Wahlbeteiligung liegt bei 62,3 Prozent. 20.533 von 32.932 Wähler gaben ihre Stimme ab.

