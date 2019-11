Ramelow: „Das ist das Ende der alten Bundesrepublik“

Der Montagmittag im Landtag. Der Ministerpräsident hat gerade mit seiner Linke-Fraktion getagt. Nun isst Bodo Ramelow schnell in der Kantine noch etwas mit den Genossen, bevor die nächste Besprechung beginnt.

Es wirkt, auf den flüchtigen Blick, wie der Beginn einer normalen Arbeitswoche für den Regierungschef. Am Abend wird er zur „Gala der Besten“ der Industrie- und Handelskammer auf der Erfurter Messe reden, am Dienstag tagt das Kabinett, am Freitag ist Bundesrat in Berlin.

Doch natürlich ist nichts normal. Im neu gewählten Landtag, der sich bis zum 26. November konstituieren muss, hat Ramelows rot-rot-grüne Landesregierung keine Mehrheit mehr. An diesem Umstand würde sich auch nichts ändern, sollte die FDP nach Verkündung des endgültigen Wahlergebnisses doch nicht im Parlament sitzen. Dasselbe gilt erst recht für eine CDU-geführte Regierung.

Kabinett zum Weiterregieren bereit

Was tun? Erst einmal abwarten und Landesverfassung lesen. Er bleibe ja, sagt Ramelow, nachdem er in der Kantine sein Tablett weggebracht hat, bis zur Konstituierung des neuen Landtags im Amt. Danach werde er die Geschäfte mit dem jetzigen Kabinett weiterführen. Alle Regierungsmitglieder hätten sich schon dazu bereit erklärt. „Insofern regiert Rot-Rot-Grün weiter, bis ein neuer Ministerpräsident vom Landtag gewählt wird.“

Doch von wem? CDU und FDP verweigern ihm ja jede Unterstützung. Mag sein, sagt Ramelow. Seine Linke habe dennoch beide Parteien eingeladen, das Schreiben liege auch bei CDU-Landeschef Mike Mohring auf dem Tisch. Zumal: Der Eichsfelder Landrat Werner Henning sei ja „nicht der einzige kluge Christdemokrat“, der neue Wege gehen wolle. „Auch der sächsische Altministerpräsident Kurt Biedenkopf hat mich persönlich wissen lassen, dass er eine Kurskorrektur seiner Partei im Verhältnis zur Linken in Thüringen für richtig hält“, sagt Ramelow. Altministerpräsident Böhmer aus Sachsen-Anhalt habe sich ähnlich öffentlich geäußert.

Kein Einzelgespräch mit Mohring

Allerdings will sich der Ministerpräsident nicht allein mit Mohring zum Gespräch treffen. „Wenn er über Möglichkeiten und Formen einer Zusammenarbeit sprechen will, was ich immer noch hoffe, dann wird er das mit meiner Parteivorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow und mir tun müssen“, sagt er. Es werde „kein separates Gespräch des CDU-Vorsitzenden mit mir über eine mögliche strukturelle Kooperation“ geben. Der Grund? „Nachdem Mike Mohring meine SMS, in dem ich ihm meine Bereitschaft für ein vertrauliches Gespräch signalisiert hatte, in einer Fernsehsendung öffentlich breit getreten hat, hat sich dieses Angebot von selbst erledigt.“

Dennoch gibt sich der Ministerpräsident optimistisch. Er sei, sagt er, bereit für Neues. „Wir erleben gerade das Ende der alten Bundesrepublik“, sagt er. „Das ist jetzt die Stunde des Landtags, in dem sich eine neue Regierung Mehrheiten suchen muss.“ Der „Dreiklang Bürger, Regierung und Parlament“ müsse neu definiert werden – und zwar mit dem klaren Fokus auf den Bürger. Für Ramelow bedeutet dies vor allem: Mehr direkte Demokratie. „Beginnen sollten wir mit einer partei- und fraktionsübergreifenden Debatte über unsere Landesverfassung“, wiederholt Ramelow seinen Verschlag vom Wahlabend. Ein zentrales Thema sei die Abschaffung der Klausel, die Volksbegehren zum Haushalt unterbinde. „Aber auch den CDU-Vorschlag, Gesetze dem Volk zur Entscheidung vorzulegen, halte ich für diskussionswürdig“, sagt er.

Kein Koalitionsvertrag nötig

Wenn die Verfassungsdebatte auf einem guten Weg sei, will sich der Ministerpräsident „so bald wie möglich“ im Landtag zur Wiederwahl stellen. „Eine neue rot-rot-grüne Regierung würde dann vorab nur mögliche Handlungsfelder bestimmen, aber möglicherweise keinen formalen Koalitionsvertrag abschließen.“ Das müsse man aber noch mit den Partnern ergebnisoffen besprechen.

So ähnlich hatte es schon der linke Staatskanzleichef in einem langen Thesenpapier beschrieben. Nun wartet Benjamin Hoff in der Landtagskantine neben Ramelow und drängelt ein wenig. Der nächste Termin wartet. Thüringen muss ja weiterregiert werden, irgendwie.