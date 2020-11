Wahlkrimi in den USA: Die geteilten Staaten von Amerika

Die Erfurter Industrie- und Handelskammer hat vor neuen Schranken im Handel mit den USA gewarnt. Schon jetzt führen protektionistische US-Maßnahmen wie Zölle vor allem für kleine und mittlere Betriebe immer wieder zu Problemen, sagte Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch. Vom neuen US-Präsidenten erwarteten die Unternehmer daher „mehr Planungssicherheit“ und ein „konsequentes Engagement für einen freien und regelbasierten Welthandel“. Allein im ersten Halbjahr 2020 habe das Thüringer Exportvolumen in die USA bei mehr als einer halben Milliarde Euro gelegen.

Allerdings blieb bis Redaktionsschluss dieser Zeitung unklar, ob Donald Trump im Amt bleibt oder ob er doch von seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden geschlagen wurde. Auch einen knappen Tag nach der Schließung der Wahllokale waren die Stimmen in einem halben Dutzend umkämpften Staaten wie Pennsylvania oder Wisconsin noch nicht ausgezählt. Somit können beide Kandidaten noch die notwendige Mehrheit von 270 Wahlleuten erreichen.

Trump erklärt sich zum Sieger

Klar ist nur, dass es am Ende sehr knapp wird. Wie schon 2016 bewahrheiteten sich damit optimistische Prognosen und Umfragen für die Demokraten nicht. Dies gilt auch für das Parlament. Die Republikaner behalten offensichtlich ihre Mehrheit im Senat, während das Repräsentantenhaus fest in den Händen von Bidens Partei bleibt.

Obwohl noch alles offen ist, erklärte Trump sich noch in der Nacht zu Mittwoch im Weißen Haus zum Sieger. „Offen gesagt haben wir diese Wahl gewonnen“, sagte er. Angesichts des ausstehenden Ergebnisses sprach er von „massivem Betrug an unserer Nation“ und kündigte an, deshalb vor die Gerichte ziehen, um die Auszählung zu stoppen.

Biden wiederum gab sich zuversichtlich, reklamierte den Sieg aber nicht vorzeitig für sich. „Wir glauben, dass wir auf dem Weg sind, diese Wahl zu gewinnen“, sagte er.

