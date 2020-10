Walk fordert Lagebild zu Rassismus in der Polizei

Der Thüringer CDU-Innenpolitiker Raymond Walk hat die Erstellung eines Lagebilds Rassismus in der Polizei gefordert. "Noch immer haben wir kein realistisches Bild von Anzahl, Art und Ausmaß der Vorfälle", sagte Walk der Deutschen Presse-Agentur. Seiner Meinung nach wäre ein Lagebild auch ein Einstieg in eine mögliche Studie zum Thema Rassismus in der Polizei - allerdings müssten dann alle Bundesländer mitmachen, so Walk. "Alleingänge der Länder werden nicht zu einer kohärenten Strategie zum Umgang mit diesem Thema führen." Ob es eine Studie geben werde, müsse demnach die Innenministerkonferenz entscheiden.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), der auch Chef der Innenministerkonferenz ist, hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für eine solche Studie zum Thema Rassismus in der Polizei ausgesprochen. Maiers Ansicht nach müssten dafür die Gewerkschaften mit einbezogen werden. Unter anderem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte eine solche Studie bislang stets abgelehnt. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Polizeianwärter Walk sagte, in Thüringen gebe es bislang nur Einzelfälle. Bei der Polizei-Vertrauensstelle wurden in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 14 Beschwerden mit Rassismusbezug bearbeitet, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage von Walk hervorgeht. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft Gera gegen einen Polizeianwärter, der am Thüringer Bildungszentrum der Polizei im südthüringischen Meiningen ausgebildet wird. Am Freitag gab es laut Innenministerium Durchsuchungen bei dem Verdächtigen. Der Fall wurde den Behörden bereits am Donnerstag bekannt und am Freitag öffentlich. Walk verurteilte den Fall. Rechtsextremer Chat bei Thüringer Polizeischüler entdeckt - lückenlose Aufklärung gefordert Strafermittlungsverfahren mit Rassismusbezug nicht gesondert erfasst Den Daten zufolge wurden in den Jahren 2017 bis 2019 drei Verfahren wegen des Vorwurfs rassistischen Verhaltens gegen Polizisten eingeleitet. Dabei geht es um Vorwürfe wie Diffamierung von Muslimen und mutmaßlich rechtsextreme Äußerungen. Er kritisierte aber die bisherige Art der Erfassung von rassistischen Vorfällen bei der Polizei. "Es verwundert sehr, dass ganz offensichtlich keine zentrale Erfassung und Bearbeitung der Fälle existiert", sagte Walk. Nach Angaben des Ministeriums werden Strafermittlungsverfahren mit Rassismusbezug statistisch nicht gesondert erfasst, wie es in der Antwort zu der Kleinen Anfrage heißt. Walk betonte, jeder, der Polizist werden wolle, müsse fest auf dem Boden des Grundgesetzes und der Thüringer Verfassung stehen: "Wer glaubt, es damit „nicht so genau“ nehmen zu müssen, der hat bei der Polizei nichts verloren."