Nur gut, dass kein Neujahrstag ist, wie bei diesem Foto: Die Straßenreinigung des Kommunalservice soll am Warnstreik teilnehmen.

Warnstreik auch in Weimar

Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst erreichen am Donnerstag und Freitag auch Weimar. Die Gewerkschaft Verdi hat Hunderte Beschäftigen mehrerer Städte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Ausstand aufgerufen, darunter auch die Entsorger in Weimar. Das werde Auswirkungen auf Müllentsorgung und Straßenreinigung des Kommunalservice Weimar haben, teilte die Stadtverwaltung mit.