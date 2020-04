Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Weimar bleibt dem Vermächtnis von Buchenwald verpflichtet!“

Mit einer Botschaft zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald hat sich Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine an die Öffentlichkeit gewandt: „Am 11. April 1945 wurde das Konzentrationslager Buchenwald befreit. 56.000 Menschen waren bis dahin im Lager getötet worden oder starben an Krankheit und Entkräftung. Für tausende Überlebende öffnete sich an jenem 11. April das Tor zur Freiheit. Für sie ging ein unbeschreiblicher Leidensweg zu Ende. Das Lager auf dem Ettersberg ist weltweit zu einem Synonym für die Barbarei der Nazis geworden.

Der Jahrestag der Befreiung wurde stets als großer Feiertag begangen. Auch in diesem Jahr wollten wir mit zahlreichen Überlebenden hier in Weimar das Datum würdig begehen. Leider sind aufgrund der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen abgesagt. Das ist bitter – für uns und für die Überlebenden, die sich trotz ihres hohen Alters in besonderer Weise auf die Feiern in Weimar gefreut hatten. Wir werden die Begegnung, sobald es die Umstände wieder zulassen, nachholen.

Dennoch werden wir diesen 11. April nicht verstreichen lassen, ohne an die Befreiung zu erinnern. Denn die Stadt Weimar ist nicht nur den hellen Seiten der deutschen und europäischen Kultur verpflichtet. Weimar ist auch dem Gedächtnis an Buchenwald verpflichtet. Wir müssen alles tun, damit auch künftig das Menschliche über das Unmenschliche triumphiert, damit von deutschem Boden nie wieder Krieg und Faschismus ausgehen, damit das Vermächtnis der Opfer lebendig bleibt.“

Der Kranz der Stadt Weimar an der Gedenkplatte für alle Opfer des KZ Buchenwald auf dem ehemaligen Appellplatz. Foto: Michael Baar

Als Zeichen der Erinnerung, Würdigung und Mahnung hat die Stadt Weimar den Markt mit den Fahnen von Nationen der Hauptopfergruppen beflaggt. Im kleinen Kreis, aber in feierlicher Form, wurden am Vormittag vom Stadtratsvorsitzenden Hans-Joachim Heuzeroth und von OB Peter Kleine die Ehrenbürgerurkunden für die Holocaust-Überlebenden Éva Fahidi-Pusztai und Ivan Ivanji unterzeichnet. Kleine bezeichnete diese Zeichen als wichtig und notwendig: „Wir denken an die Überlebenden. Sie sind uns in diesen Stunden nah. Und sie dürfen gewiss sein: Unsere Stadt bleibt dem Vermächtnis von Buchenwald auch künftig verpflichtet.“