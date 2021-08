Weimar: „Omas gegen Rechts“ rufen zum Protest gegen Neonazis

Weimar. Weimars Bürgerbündnis kündigt Gegendemo auf dem Stéphane-Hessel-Platz an

Das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (BgR) Weimar und die „Omas gegen Rechts“ haben zum Protest gegen den geplanten Neonaziaufmarsch am Samstag, 7. August 2021, in Weimar aufgerufen. Der Aufmarsch soll von einem großen Polizeiaufgebot begleitet werden.

Im Aufruf des Bürgerbündnisses heißt es: „Wir selbst sind verantwortlich für die Stadt und die Gesellschaft, in der wir leben. Bei aller Unterschiedlichkeit unserer politischen Ansichten verbindet uns die Entschlossenheit, dem erstarkenden Rechtsextremismus unsere Gemeinsamkeit und Vielfalt entgegenzusetzen.“

Das BgR rief alle Demokraten auf, sich entschlossen und gewaltfrei dem Neonaziaufmarsch entgegenzustellen und Gesicht gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit zu zeigen. Wenn eine vom höchsten deutschen Gericht als verfassungsfeindlich eingestufte Partei und andere mit Nazisymbolik kokettierende Gruppen in Weimar marschierten, dann verhöhne das in unerträglicher Weise die Opfer der Konzentrationslager.

„Lassen wir uns dabei das Demonstrations-Recht und das auf die eigene Meinungsfreiheit nicht einschränken“, so die „Omas gegen Rechts“. Treffpunkt für die Gegendemonstration soll am 7. August um 11 Uhr auf dem Stéphane-Hessel-Platz (vor dem Bauhaus-Museum) in Weimar sein.



Infos www.bgr-weimar.de