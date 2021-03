Eine Passantin betritt am Montag in Weimar ein wieder geöffnetes Caféhaus.

Thüringen will künftig nicht nur auf Basis der Zahl von Corona-Neuinfektionen über Einschränkungen entscheiden. So steht es in dem überarbeiteten „Orientierungsrahmen“, den das Kabinett an diesem Dienstag beraten soll. Eine Einigung ist jedoch ungewiss. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog