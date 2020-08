Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weniger Bafög-Empfänger in Thüringen – Linke fordert echte Reform

Die Zahl der Bafög-Empfänger geht in Thüringen weiter zurück. Sie sank 2019 um 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Knapp 20.800 von Ausbildungsförderung profitierende Studenten und Schüler erhielten demnach die Leistung, wobei der Löwenanteil auf Studierende (rund 12.500) entfiel.

Im Schnitt landeten 477 Euro monatlich bei den Empfängern – das entsprach einem Plus von 15 Euro zum Vorjahr. Insgesamt wurden 78 Millionen Euro für die Ausbildungsförderung ausgezahlt, 2,4 Millionen Euro weniger als 2018, was einem Rückgang von 3 Prozent entspricht. Auch in früheren Jahren hatte es bereits einen Rückgang beim Bafög gegeben.

Grundlegende Reform gefordert

Angesichts einer auch deutschlandweit sinkenden Zahl von Bafög-Empfängern forderte der Linken-Landtagsabgeordnete Christian Schaft eine grundlegende Reform der Ausbildungsförderung. „Die proklamierte „Trendwende“ von Bundesministerin Karliczek ist nicht in Sicht“, sagte er am Donnerstag. Nötig sei eine Reform, bei der vor allem auch Studierende insbesondere aus finanziell benachteiligten Familien profitierten.

Bundesweit war die Zahl der Geförderten 2019 das siebte Jahr in Folge gesunken – um 6,4 Prozent. Eine Bafög-Reform, die vor einem Jahr in Kraft getreten war, sollte eigentlich eine Trendwende bringen. Für eigenes Vermögen und das Einkommen der Eltern wurden Freibeträge erhöht, so dass Familien mit Einkommen knapp über den bisherigen Anspruchsgrenzen Zugang zur Förderung bekommen. So sollte der Kreis der Bafög-Berechtigten vergrößert werden.