Werner: Brauchen Klarheit über Impfstoff-Mengen für Thüringen

Erfurt Eine Schaltkonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Samstag, an der Gesundheitsministerin Heike Werner teilnahm, hatte dazu laut Ministerium noch keinen Aufschluss gebracht. Mit dem neuen Mittel vom Hersteller Astrazeneca stehen in Deutschland jetzt drei Impfstoffe zur Verfügung.

Nach der EU-Zulassung des vom Hersteller Astrazeneca auf den Markt gebrachten Corona-Impfstoffs verlangt Thüringen belastbare Angaben zu den für den Freistaat verfügbaren Mengen des Mittels. «Wir brauchen Daten, damit wir wirklich konkret planen können», ließ sich Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Samstag von einer Sprecherin zitieren. Eine Schaltkonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Samstag, an der Werner teilnahm, hatte dazu laut Ministerium noch keinen Aufschluss gebracht. Mit dem neuen Mittel stehen in Deutschland jetzt drei Impfstoffe zur Verfügung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog