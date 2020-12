18/08/2015 - Bucha: Windräder sind am Dienstag, 18. August 2015, in Bucha (Saale-Holzland-Kreis) durch Bäume zu sehen. (Foto: Marco Kneise / Thüringer Allgemeine)

Erfurt. Das Verbot soll in drei Jahren erneut überprüft werden. Bis dahin soll herausgefunden werden ob Windenergie-Ziele auch ohne Waldflächen erreicht werden können.

Windräder im Wald werden in Thüringen wieder verboten

In Thüringen sollen keine Windräder im Wald mehr errichtet werden dürfen. Die rot-rot-grüne Koalition einigte sich am Dienstag mit der CDU-Landtagsfraktion auf eine entsprechende Änderung des Waldgesetzes. Union und FDP hatten bereits zu Jahresbeginn einen Gesetzentwurf mit diesem Ziel in den Landtag eingebracht.