Hilfe für die Zivilbevölkerung? Das ist nicht das, was die Hamas bei dem nahenden Geisel-Deal erreichen will, kommentiert Maria Sterkl.

Jedes Kind in Gefangenschaft ist eines zu viel. So gesehen ist der diplomatische Erfolg, der nach mehreren Wochen Verhandlungen unter katarischer Mediation gelungen ist, nur zu begrüßen. Es wird auch nach der Freilassung der Frauen und Kinder lange dauern, bis die seelischen Wunden versorgt sind. Abheilen werden sie wohl nie.

Lesen Sie auch: Israel riskiert mit Geisel-Deal entscheidenden Vorteil

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch die Waffenpause ist dringend notwendig, um die massive humanitäre Krise in Gaza zu lindern. Dass der Deal nur 300 LKW-Ladungen an humanitären Gütern vorsieht, zeigt aber wieder einmal, wo die wahren Prioritäten der Hamas liegen – jedenfalls nicht bei der notleidenden Zivilbevölkerung.

Die Hamas wird sich weiter hinter Zivilisten verschanzen

Für die Hunderttausenden Menschen, die nun im Süden des Gazastreifens ausharren, sind die wenigen Tage der Waffenpause aber nur eine kurze Ruhe vor dem nächsten Sturm. Es ist völlig unklar, wie vermieden werden kann, dass es auch unter ihnen zahlreiche Tote geben wird. Israels Bodentruppen werden in den Süden vordringen müssen, um die Hamas-Kämpfer dort aufzuspüren. Die Terroristen werden sich aber auch dort hinter Zivilbevölkerung verschanzen. Nach der Massenevakuierung aus dem Norden ist die Zivilistendichte im Süden jedoch so groß wie nie zuvor. Schon in den vergangenen Wochen kamen bei Luftangriffen auf den Süden

Zivilisten ums Leben.

Israel-Korrespondentin Maria Sterkl Foto: Unbekannt / Privat

Für die Angehörigen jener Geiseln, die nicht Teil des Austausches waren, beginnt nun das große Bangen. Es war auch der Zusammenhalt der Familien, ihr gemeinsamer Protest und ihr Druck auf die Regierung, der zum Gelingen des Deals beigetragen hat. Nun ist die Bewegung gespalten: in einen Teil, der nun alle Hände damit zu tun haben wird, die Zurückgekehrten zu versorgen. Und in den zweiten Teil, der weiter zittern und weiter kämpfen muss.