Zahl der Asylanträge in Thüringen sinkt weiter

Die Zahl von Geflüchteten, die in Thüringen Asyl suchen, ist in diesem Jahr weiter gesunken. Bis Ende September seien 2507 Anträge gestellt worden, erklärte das Migrationsministerium auf Anfrage. Das waren etwa 24 Prozent weniger als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres, in dem 3215 Anträge gestellt wurden.

Im Jahr 2018 hatte die Zahl 3716 betragen – und im Jahr davor 4594. Ein Höchststand wurde 2016 registriert, als in den ersten drei Quartalen 14.155 Anträge gestellt wurden. Bis zu 30.000 Geflüchtete leben in Thüringen Die meisten Flüchtlinge kamen auch in diesem Jahr aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Viele Asylanträge wurden auch von Menschen mit einem türkischen Pass gestellt. In Thüringen leben bis zu 30.000 geflüchtete Menschen. Die Zahl der Syrer versechsfachte sich seit 2014 auf zuletzt rund 16.500. Sie stellen längst die größte Ausländergruppe in Thüringen dar. Insgesamt sank die Zahl der in Deutschland lebenden Geflüchteten erstmals in diesem Jahrzehnt. Laut Bundesinnenministerium ging die Zahl der Migranten in der ersten Hälfte dieses Jahres um rund 50.000 zurück. Aus den Flüchtlingslagern in Griechenland sind 68 Menschen in Thüringen eingetroffen. Da Land hatte sich bereit erklärt, bis zu 250 aufzunehmen. Flüchtlinge aus Griechenland: 15 Familien sind schon in Thüringen