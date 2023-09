Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst weiter gestiegen

Erfurt. In Thüringen arbeiten über 100.000 Menschen im öffentlichen Dienst. Die Zahl ist im Vergleich zu den Vorjahren nochmals gestiegen.

Die Zahl der Beschäftigten in Land und Kommunen ist in Thüringen im vergangenen Jahr etwas gestiegen. Zum Stichtag 30. Juni 2022 waren beim Land 63.340 Menschen beschäftigt, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Dies seien 725 Beschäftigte oder 1,2 Prozent mehr in Landesbehörden, Gerichten, Universitäten, Hochschulen, öffentlich-rechtlichen Wirtschaftsunternehmen und sonstigen Einrichtungen des Landes als ein Jahr zuvor. Die Kommunen beschäftigten zum Stichtag 39.495 Beamte und Angestellte, was einem Zuwachs von 1,9 Prozent in diesem Zeitraum entsprach.

Einem Vollzeitjob gingen 72 Prozent der Beschäftigten in den Landesbehörden nach, in den Kommunen waren es knapp 60 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr habe es hier kaum Veränderungen gegeben.

Jeder zehnte Erwerbstätige im öffentlichen Dienst

Der öffentliche Dienst war Mitte 2022 Arbeitgeber für insgesamt 103.245 Menschen in Thüringen und damit für etwa jeden zehnten Erwerbstätigen. Eingerechnet sind hier auch Beschäftigte in Sozialversicherungen, wozu beispielsweise gesetzliche Krankenkassen und Rentenversicherung gehören. Dieser Bereich beschäftigte 410 Menschen, was annähernd dem Vorjahresniveau entsprach. Acht von zehn Beschäftigten in Sozialversicherungen waren Frauen, der Frauenanteil fiel hier deutlich höher aus als mit etwa 61 Prozent in Landes- und Kommunalbehörden.

2022 waren nach früheren Angaben der Statistiker 1,02 Millionen Menschen in Thüringen erwerbstätig.