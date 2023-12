Zahlungsmoral: Wirtschaft muss Gründe für Reform anerkennen

Berlin Die Pläne aus Brüssel, Zahlungsfristen für Firmen zu verkürzen, sind nachvollziehbar. Der erste Entwurf hat aber gefährliche Lücken.

Das, was ohnehin schon klingt wie ein bürokratisches Monstrum, will die Europäische Kommission noch einen Tick verwaltungsintensiver gestalten. Brüssel macht sich nämlich ran an eine Reform der sogenannten Zahlungsverzugsverordung. Firmen sollen künftig in Geschäftsbeziehungen maximal 30 Tage Zeit haben, offene Rechnungen zu begleichen. Ausnahmen plant die EU nicht. Bislang ist es möglich, längere Zahlungsziele zu vereinbaren.

Deutschlands Wirtschaft – allen voran die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) – lehnt die Pläne lautstark ab. Dafür gibt es gute Gründe. Individuelle Zahlungsvereinbarungen sind in vielen Branchen durchaus an der Tagesordnung. Hersteller werden mitunter erst bezahlt, wenn es dem Abnehmer gelungen ist, das Produkt zu verkaufen. Darf das nicht mehr so sein, könnten auf Firmen zusätzliche Kosten und Probleme bei Zwischenfinanzierungen zukommen. Und das in ohnehin schon schwierigen Zeiten, in denen es eigentlich darum gehen müsste, zusätzliche Belastungen von der Wirtschaft fernzuhalten.

Rechnungen zahlen: Es besteht Handlungsbedarf in der EU

Allerdings müssen deutsche Unternehmen auch verstehen, dass möglicherweise nicht überall in Europa eine so hohe Zahlungsmoral herrscht wie hierzulande. Gut ein Viertel aller Insolvenzen sind laut Kommission auf verspätete Zahlungen zurückzuführen. Betroffen davon sind vor allem weniger finanzstarke, kleine und mittlere Firmen. Handlungsbedarf besteht in dieser Hinsicht also.

Dominik Bath ist Redakteur für Politik und Wirtschaft in der Funke Zentralredaktion. Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Brüssel muss aber aufpassen, das Vorschriftenkorsett nicht zu starr werden zu lassen. Weniger Bürokratie ist wünschenswert. Der Entwurf der Kommission zu Zahlungsfristen im Geschäftsverkehr lässt den Verwaltungstanker EU jedoch noch ein bisschen schwerfälliger erscheinen.