Betroffen ist die Kreuzung am Roten Turm.

Zentrale Kreuzung in Jena länger gesperrt: Stau auf Umleitung

Jena. Die Folgen eines Wasserrohrbruchs werden beseitigt: Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Autofahrer müssen im Jenaer Stadtzentrum länger als zunächst angekündigt mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Nach dem Wasserrohrbruch infolge der Inbetriebnahme des Hochbehälters im Rautal wird es noch zwei Wochen lang zu Behinderungen auf der Kreuzung am Roten Turm kommen, wie eine Sprecherin der Stadtwerke mitteilte. Grund ist, dass auf größerer Länge Wasserrohre erneuert werden müssen.

Die Fischergasse ist für den stadteinwärtslaufenden Verkehr, der unter anderem von der Stadtrodaer Straße kommt, voll gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke kam es am Donnerstag zu Stau. Fahrzeuge aus Richtung Holzmarkt können derzeit nur in Richtung Lobeda abbiegen. Ausnahmen gelten für Bus und Straßenbahn.

Nach der Inbetriebnahme des neu gebauten Hochbehälters im Rautal am Dienstag war es an mehreren Stellen in der Stadt zu Rohrbrüchen gekommen. Inzwischen seien aber alle Haushalte wieder mit Wasser versorgt.

