Thüringen regelt die Besoldung seiner Beamten in Teilbereichen neu. Dazu hat Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag einen Gesetzentwurf vorgelegt. Beamten- und Richterbund üben Kritik.

Zoff um Beamtenbesoldung in Thüringen

Erfurt. Beamte legen sich mit Finanzministerin Heike Taubert (SPD) an. Mehr als 14.000 Widersprüche gegen die Höhe der Besoldung sind beim Ministerium anhängig.

In Thüringen ist ein Streit um die künftige Beamtenbesoldung entbrannt. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hatte dem Kabinett am Dienstag dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem vor allem die Familienzuschläge für mehr als 21.200 Kinder von Beamten erhöht werden. Die jährlichen Mehrkosten für das Land sollen sich auf rund 38 Millionen Euro belaufen. „Wir heilen das, was momentan verfassungswidrig ist“, sagt Taubert dieser Zeitung mit Blick auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts.

Der Thüringer Beamtenbund widerspricht. „Für viele ist das ein Schlag ins Gesicht“, sagt Verbandsvize Nicole Siebert auf Anfrage. Wer weniger als drei oder keine Kinder habe, gehe leer aus. Siebert sieht einen anhaltenden gravierenden Rechtsverstoß. „Die Grundbesoldung für alle Beamten muss angehoben werden“, fordert sie.

Massive Kritik vom Richterbund

Auch der Thüringer Richterbund übt massive Kritik an der von Taubert vorgelegten Novelle. „Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, mit ein bisschen Nachbessern beim Familienzuschlag die Verfassungswidrigkeit der Besoldung reparieren zu können“, sagt Richterbundchef Holger Pröbstel dieser Zeitung. Er erwägt eine Musterklage, die am Ende bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen könnte.

Aktuell gibt es dem Finanzministerium zufolge in Thüringen 30.773 Beamte und Richter. Ressortchefin Taubert bringt angesichts dieser Größenordnung auch haushalterische Gründe ins Spiel: „Die geforderte Erhöhung der Grundbesoldung würde 350 Millionen Euro pro Jahr kosten.“

Gegen die Höhe der Besoldung sind beim Ministerium nach eigenen Angaben 36 Klagen und seit 2019 insgesamt 14.177 Widersprüche anhängig.

Entscheiden über die Gesetzesänderung muss der Landtag, wo auch schon eine Petition in der Sache anhängig ist. Taubert geht davon aus, dass das Gesetz spätestens nach der Sommerpause vom Parlament verabschiedet wird.

