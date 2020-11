Zulagen im Kampf gegen den Lehrermangel

„Wir brauchen ein Steuerungsinstrument, damit junge Lehrerinnen und Lehrer erst einmal zeitweise an Regel-, Gemeinschafts- und Gesamtschulen arbeiten, weil wir dort den größten Bedarf haben“, sagt der Linke-Bildungspolitiker Torsten Wolf.

Wenn in dieser Woche im Landtag zum ersten Mal über eine Novelle des Besoldungsgesetzes debattiert wird, um ein Zulagensystem für Lehrer zu etablieren, fehlt Torsten Wolf dabei eine entscheidende Komponente: die A13 für Grundschullehrer. Die habe die CDU außen vor gelassen, kritisiert der Linke-Bildungspolitiker. „Das ist ein Parteitagsantrag, den sie in Plenum einbringen. Bei dem es nur darum geht, Zulagen für Aufgaben zu verteilen, die zwar wichtig sind, uns aber in der Unterrichtsabsicherung nicht weiterbringen.“