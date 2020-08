Zweifel am Sinn von Corona-Schnelltests in Thüringen

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen mehren sich Warnungen vor Engpässen bei PCR-Tests und Laborkapazitäten. Alternativ werden deshalb Schnelltests vorgeschlagen. Dabei wird Blut in wenigen Minuten auf Antikörper untersucht, die sich bei einer Infektion bilden. Gefordert werden solche Massenschnelltests vom Präsidenten der Bundesärztekammer (BÄK), Klaus Reinhardt. Zwar seien sie nicht ganz so exakt, dafür aber in der Handhabung praktikabler. Der Forderung schlossen sich auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und der Hallenser Virologe Alexander Kekulé an. „Viele weniger qualitative Tests bringen mehr als wenige hochqualitative“, sagte Kekulé im MDR. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.