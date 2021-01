Zweifel an Neuwahl des Thüringer Landtags im April wachsen

Erfurt. Die Zweifel an einer Neuwahl des Thüringer Landtages im April wachsen. Eine Vorentscheidung darüber könnte bereits am 14. Januar fallen.

Angesichts der angespannten Pandemiesituation in Thüringen wachsen in der rot-rot-grünen Minderheitskoalition und der CDU Zweifel an dem gemeinsamen Plan, bereits am 25. April den Landtag neu zu wählen.

CDU und Grüne wollen wohl den Wahltermin verschieben

Die Chefs der vier Fraktionen und Landesparteien wollen am 14. Januar darüber beraten, ob sie tatsächlich den dafür nötigen Antrag zur Auflösung des Parlaments stellen wollen. Nach Informationen dieser Zeitung tendieren CDU und Grüne dazu, den Wahltermin zu verschieben. Ihr Vorschlag ist, den Landtag im Juni oder gemeinsam mit dem Bundestag am 26. September neu zu wählen.

Linke und SPD sprechen sich bislang öffentlich dagegen aus. Allerdings mehren sich auch in diesen beiden Parteien intern die Stimmen, die für eine Verschiebung plädieren. Die Spitzen von CDU und Grünen lehnten jeden Kommentar zu dem Thema ab. Die linke Landes- und Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow sagte dieser Zeitung, sie plädiere weiterhin für den vereinbarten Termin. Ähnlich äußerte sich SPD-Fraktionschef Matthias Hey.

AfD klar gegen eine rasche Neuwahl

Die AfD hatte sich zuletzt klar gegen eine rasche Neuwahl ausgesprochen. Auch die FDP zeigte sich skeptisch. Nach dem bisherigen Plan soll sich das Parlament am 15. Februar selbst auflösen. Danach begänne die in der Verfassung vorgesehene 70-Tages-Frist bis zur Neuwahl am 25. April. Notwendig für die Selbstauflösung ist eine Zweidrittelmehrheit von 60 Abgeordneten. Rot-Rot-Grün und CDU verfügen gemeinsam über 63 Stimmen.

Falls es zu einer Neuwahl im April käme, müssten binnen zehn Wochen alle Kandidaten in den 44 Wahlkreisen aufgestellt werden. Hinzu kämen Parteitage, auf denen die Listen gewählt werden. An der Landtagswahl 2019 beteiligten sich 322 Bewerber von 18 zugelassenen Parteien.

Das Dilemma der Neuwahl

