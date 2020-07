Erfurt. Eltern müssen in Thüringen für ihre Sprösslinge von August an für das vorletzte Kita-Jahr vor der Einschulung nichts mehr bezahlen.

Zweites Kita-Jahr ab August in Thüringen beitragsfrei

Ab August ist in Thüringen das zweite Kita-Jahr beitragsfrei. Im kommenden Monat trete das neue Kindergartengesetz mit dem zweiten beitragsfreien Jahr in Kraft, das dies vorsehe, sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Freitag in Erfurt. Geregelt sei auch, dass das Land für Kinder, die 2021 in die Schule kommen, auch den 13. Monat bezahle, weil der Schuljahresbeginn im kommenden Jahr erst im September liege, sagte Holter.

In den Kommunen hatte es Diskussionen gegeben, wie mit dem 13. Monat finanziell umgegangen werden soll, weil nach dem Gesetz eigentlich 24 Monate Kindergarten beitragsfrei für die Eltern gestellt sind. Die Kommunen erhalten dafür die Zahlungen vom Land. Das gelte jetzt auch für exakt 13 Monate und fünf Tage im kommenden Jahr für Kinder, die im September 2021 in die Schule kommen, so der Minister. Das letzte Jahr vor der Einschulung war in Thüringen bereits kostenfrei.

Gute-Kita-Gesetz des Bundes

Jedes beitragsfreie Kita-Jahr kostet das Land nach bisherigen Angaben rund 30 Millionen Euro. Das Geld für das zweite kostenlose Jahr kommt vor allem vom Bund. Über das Gute-Kita-Gesetz des Bundes sollen in den nächsten Jahren 142 Millionen Euro nach Thüringen fließen.

Mit dem neuen Kindergartengesetz soll unter anderem auch die Betreuung der Vierjährigen verbessert werden. Danach kommen auf eine pädagogische Fachkraft nur noch 14 Kinder. Bisher waren es 16 Mädchen und Jungen.

