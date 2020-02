Das Feuer war in einem Reihenhaus ausgebrochen.

Erfurt. Nach dem Wohnungsbrand im Dezember, bei dem in Erfurt ein Mann ums Leben kam, hat die Polizei nun die Ursache für das Feuer gefunden.

Tödlicher Wohnungsbrand in Erfurt - Polizei ermittelt Ursache

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tödlicher Wohnungsbrand in Erfurt - Polizei ermittelt Ursache

Ursache für den schweren Brand im Dezember in der Rembrandtstraße ist laut Polizei ein defekter Wasserkocher. Gutachter und die Kriminalpolizei waren in den vergangenen Wochen mehrfach vor Ort, nun sind die Ermittlungen abgeschlossen. Der Wasserkocher habe in der Küche den Brand ausgelöst, sagte Polizeisprecherin Christine Deutschmann auf Anfrage unserer Zeitung.

ei dem Brand war ein Mann ums Leben gekommen. Der 37-Jährige hatte sich zunächst schwer verletzt auf das Dach des Hauses retten können. Von dort brachte ihn die Feuerwehr in Sicherheit. In einer Spezialklinik erlag er später seinen Verletzungen.

Erfurter sammelten Sach- und Geldspenden, um die hinterbliebene Familie zu unterstützen.

Rauchwolke über Erfurt: Mann bei Brand schwer verletzt

Am Freitag hatte eine umgefallene Kerze vermutlich einen Wohnungsbrand in Erfurt verursacht. Der 28-jährige Sohn hatte noch vergeblich versucht, die Flammen zu löschen. Das Feuer hatte sich rasend schnell ausgebreitet. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Umgefallene Kerze könnte Auslöser für Wohnungsbrand gewesen sein

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: