Polizei gelingt Schlag gegen Drogenkriminalität in Jena

Nach knapp einem halben Jahr Ermittlungen hat die Polizei in Jena am Mittwoch zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Wie die Polizei am Freitag informierte, laute der Tatvorwurf gegen einen 20- und 37-Jährigen "mehrfacher gewerblicher Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge".

Ein Haftbefehl sei bereits erlassen worden. Nach der Festnahme seien mehrere Objekten in Jena und Berlin durchsucht worden. Diese brachten mehrere tausend Euro Bargeld sowie knapp 200 Gramm Crystal zum Vorschein, welche beschlagnahmt wurden.

Am Donnerstag wurden die beiden Männer einem Haftrichter vorgeführt. Dieser bestätigte die Festnahme und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen beide Männer. Sie seien in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, wo sie jetzt auf den Prozessbeginn warten.