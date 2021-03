Tautenhain Acht Personen aus sechs Haushalten in einer Gaststätte in Tautenhain. Die Polizei löste die nach der aktuellen Corona-Verordnung verbotene Zusammenkunft auf.

Einen Verstoß gegen die aktuellen Corona-Verordnungen mussten Polizeibeamte am Donnerstagabend in Tautenhain im Saale-Holzland-Kreis feststellen. Wie die Polizei am Freitag informierte, hätten sich dort in einer gastronomischen Einrichtung acht Personen aus sechs verschiedenen Haushalten befunden und Alkohol konsumiert.

Da dies gegen die aktuellen Auflagen verstoßen würde, wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.