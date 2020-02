Posten als Innenministerin? Hennig-Wellsow fällt auf Youtuber herein

Die Thüringer Landes- und Fraktionschefin der Linkspartei, Susanne Hennig-Wellsow, ist auf einen rechten Youtuber hereingefallen. Am Wochenende war öffentlich geworden, dass der mit Stimmen von CDU, FDP und AfD ins Amt gewählte Thüringer Ministerpräsident Thomas L. Kemmerich (FDP) der Linke-Politikerin das Amt der Innenministerin angeboten haben soll - darüber hatte der Spiegel berichtet. Jetzt stellt sich heraus: Hennig-Wellsow erhielt in der Nacht tatsächlich einen Anruf, der allerdings nicht von Kemmerich war, sondern von dem berüchtigten Youtuber Klemens Kilic, dem in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen wurde, rechtsradikal zu sein.

Er selbst weist das zurück, bezeichnete sich gegenüber der Zeit einmal als „patriotisch-konservativ“. Hennig-Wellsow erklärte auf ihrer Facebookseite sowie auf ihrem Twitteraccount zu dem Anruf: „Jetzt weiß ich: In Wirklichkeit war es ein rechter Troll, der schon Politiker aus anderen Parteien mit Telefonscherzen belästigt hat, um sich dann in der rechtsradikalen Social Media Blase von anderen rechten Trollen feiern zu lassen.“Hennig-Wellsow bestätigt in dem Statement sowohl, dass sie ihren Parteigremien von dem Anruf berichtet habe als auch, dass sie einem Journalisten von dem Anruf erzählt habe, „ohne vorher Thomas Kemmerich zu fragen, ob er sowas Seltsames wirklich tun würde. Letzteres war nicht in Ordnung, dafür entschuldige ich mich“. Sie habe aber „in diesen absurden Zeiten nichts für unmöglich gehalten“, schreibt Hennig-Wellsow.

Kilic hatte in der Vergangenheit schon den SPD-Bundesvize Ralf Stegner genarrt und sich als SPD-Chef Norbert Walter Borjans ausgegeben. In seinem Namen bot er Stegner an, Vize-Kanzler Olaf Scholz zu beerben - und Finanzminister zu werden. Das war unmittelbar nach der Wahl der neuen SPD-Spitze. Aber auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock fiel schon auf Kilic rein. Unmittelbar vor der Landtagswahl in Sachsen im September 2019 fertigte der Youtuber ein Video mit der Grünen - und beendet es mit einer Wahlempfehlung für die AfD.

Das könnte Sie auch interessieren: