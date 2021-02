Am Dienstag hatte die Polizei in Gera zahlreiche Einsätze. (Symbolbild)

Prügelei am Puschkinplatz und zahlreiche Einbrüche in Gera

Aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher bzw. Kindern, kamen Dienstagnachmittag in Gera, gegen 16:40 Uhr mehrerer Polizeistreifen Am Puschkinplatz (Höhe Bibliothek) zum Einsatz. Laut Polizei sei ein Streit unter den Kindern/Jugendlichen eskaliert, wobei drei 13-Jährige (zwei Mädchen, ein Junge) massiv beleidigt und zwei davon körperlich mit Schlägen und Tritten angegriffen wurden.

Eine unbeteiligte Frau bemerkte die Auseinandersetzung, griff ein und trennte die Parteien. Da jedoch eines der angegriffenen Mädchen verletzt wurde, musste ein Rettungswagen angefordert werden, der das Kind in ein Krankenhaus brachte. Während des Einsatzes konnten zwei der drei Angreifer (männlich, 12, 14) namentlich identifiziert werden. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Geraer Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen bzw. den Beteiligten geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Einbruch in Getränkemarkt

In der Nacht vom Montag (01.02.2021) zum Dienstag (02.02.2021) drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Getränkemarktes in der Langenbergerstraßen in Gera ein. Hierzu verursachten sie nicht unerheblichen Sachschaden. In der Folge griffen sich die Einbrecher mehrere Zigarettenschachteln im Wert von mehreren Tausend Euro. Mit ihrem Beutegut gelang es den Tätern schließlich unerkannt zu flüchten. Im Zuge der bisher geführten Ermittlungen lässt sich die Tatzeit auf mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die zweite Nachthälfte eingrenzen. Die Kriminalpolizei Gera sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr auffällige Personen- sowie Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Garageneinbruch

Eine Campingausrüstung und eine Modeleisenbahn zählen nunmehr zum Beutegut unbekannter Täter. Diese drangen im Zeitraum vom 04.01.2021 zum 31.01.2021 in die Garage eines 76-Jährigen in der Seydelstraße in Gera ein. Hierzu brachen sie die Tür auf und verschafften sich so Zutritt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Pkw-Scheibe eingeschlagen

Ein in der Ruckdeschelstraße abgestellter Pkw Ford Transit geriet in der Zeit vom 01.02.2021 zum 02.02.2021 ins Visier unbekannter Täter. Diese schlugen im genannten Tatzeitraum eine Scheibe des Fahrzeuges ein, um sich so Zugang zum Inneren des Fords zu verschaffen. Aus dem Handschuhfach stahlen die Täter schließlich eine LED-Lampe. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 beim Inspektionsdienst zu melden.

Einbruch in Döner-Imbiss

Von gestern (02.02.2021) zu heute (03.02.2021) drangen bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Döner-Geschäftes in der Erich-Mühsam-Straße in Gera ein. Im Geschäft selbst brachen die Unbekannten einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten auf und entnahmen mehrere Zigarettenschachteln und Bargeld. Anschließend griffen sich die Täter noch zwei Elektrogeräte und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen übernommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie in der Tatnacht auffällige Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Einbrechern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

Papiertonne in Flammen

Gegen 18:00 Uhr am gestrigen Dienstag (02.02.2021) informierte ein Zeuge die Rettungsleitstelle über eine brennenden Müllcontainer im Bereich der De-Smit-Straße. Unverzüglich rückten die Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung des Zeugen. Eine blaue Papiertonne stand in Flammen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Die Papiertonne fiel dennoch den Flammen in Gänze zum Opfer. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden.

Im Graben gelandet

Feuerwehr und Polizei kamen gestern Vormittag (02.02.2021), gegen 10:50 Uhr aufgrund eines Unfalles auf der B2, Höhe Seligenstädt, zum Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die 24-jährige Fahrerin eines Pkw Opel beim Befahren der Bundesstraße von dieser ab und landete im Straßengraben. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kamen die Kameraden der Feuerwehr zum Abbinden zum Einsatz. Das Fahrzeug der jungen Frau musste geborgen werden.