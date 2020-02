Ramelow von Wiederwahl überzeugt - Verständnis für Situation der CDU

Der frühere Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist von seiner Wiederwahl im Landtag überzeugt. „Ich gehe fest davon aus, dass ich am 4. März im ersten Wahlgang ausreichend Stimmen aus den demokratischen Fraktionen erhalte, ohne auf AfD-Stimmen angewiesen zu sein“, sagte er dieser Zeitung. „Diese Sicherheit habe ich in vielen individuellen Gesprächen gewonnen, die ich mit Abgeordneten anderer demokratischer Fraktionen führte.“ Ramelow erklärte gleichzeitig, dass keine entsprechenden Zusagen der CDU-Fraktion existierten.

In der Bundes-CDU stieß die Vereinbarung der Thüringer CDU-Fraktion mit Rot-Rot-Grün auf massive Kritik. „Es geht hier um nicht weniger als um die Glaubwürdigkeit der CDU Deutschlands insgesamt“, sagte Generalsekretär Paul Ziemiak. Ähnlich äußerte sich der mögliche Bewerber um den CDU-Vorsitz, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Er schrieb bei Twitter, die Entscheidung der Thüringer CDU, Ramelow auf Zeit mitzuwählen, „beschädigt die Glaubwürdigkeit der CDU in ganz Deutschland“. Hintergrund ist ein Parteitagsbeschluss, nach dem die CDU Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linken als auch der AfD ablehnt.

Thüringens CDU-Generalsekretär Raymond Walk betonte am Sonntag: „Wir werden im Bewusstsein der Beschlusslagen im Bund Bodo Ramelow nicht aktiv als Ministerpräsidenten mitwählen.“ Über den Wahlakt gebe es keine Vereinbarung mit Rot-Rot-Grün, geschweige denn über ein Losverfahren.

Ramelow äußerte Verständnis für die Situation der Thüringer Union. „Ich habe immer betont, dass auch unsererseits die Verhandlungspartner nicht in Widerspruch zu ihren Beschlüssen gebracht werden dürfen“, sagte er. Dies sei die Geschäftsgrundlage der Vereinbarungen vom Freitag gewesen.

Mohring will Rot-Rot-Grün in Thüringen nicht verlängern

CDU-Landeschef Mike Mohring kündigte derweil an, sich parallel zur Niederlegung seines Postens als Vorsitzender der Landtagsfraktion auch vom Landesvorsitz zurückziehen. „Ich bin mit dem klaren Versprechen angetreten, Rot-Rot-Grün in Thüringen zu beenden und nicht zu verlängern“, sagte Mohring der „Bild am Sonntag“. „Jetzt steht eine wie auch immer geartete vertragliche Vereinbarung für eine Tolerierung einer rot-rot-grünen Regierung durch die CDU im Raum. Das ist das Gegenteil unseres zentralen Wahlversprechens. Deswegen gebe ich parallel zur Wahl des neuen Fraktionsvorstands auch mein Amt als Parteivorsitzender der CDU Thüringen zurück.“

Am Mittwoch hatte Mohring kritisiert, der Unvereinbarkeitsbeschluss des Bundesparteitags stimme mit der Lebenswirklichkeit in einigen Bundesländern nicht überein. Er sehe die CDU „eingemauert in Beschlussfragen“. So ließen sich schwer Lösungen aus der Krise finden.

Zusammenarbeit zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU wird über Protokoll geregelt

Die künftige Zusammenarbeit von Linken, SPD und Grünen mit der CDU soll nicht über einen Vertrag oder eine Tolerierung, sondern ein Protokoll geregelt werden, das Stabilitätsmechanismus genannt wird. Dieses Protokoll soll laut Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gewährleisten, „dass Thüringen für ein Jahr bis zu den Neuwahlen im April 2021 stabil regiert werden kann, ohne dass die AfD zum Zuge“ komme. Es soll ab dem Moment gelten, in dem Ramelow vereidigt wird. „Die angekündigten Spielereien der AfD entpuppen sich dabei nur noch als Klamauk und zeigen eher die verächtliche Seite dieses Agierens“, sagte er.

Linke, SPD, Grüne und CDU müssen aber noch einige Details fixieren. „Wir, also Rot-Rot-Grün und CDU, arbeiten ab Montag weiter an einem gemeinsamen Protokoll“, sagte Ramelow. Darin gehe es um die Haltung zum DDR-Unrecht, den Schulfrieden, die kommunalen Zuschüsse oder den ländlichen Raum.

