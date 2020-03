Ramelow will mehr Demokratie wagen

Im zweiten Anlauf ist Bodo Ramelow (Linke) zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Vor ihm liegt eine kurze Legislatur: Bereits im April 2021 sollen die Thüringer einen neuen Landtag wählen. „Wir müssen es lernen, mehr Demokratie und weniger Parteibuch zu wagen“, machte er nach der Minister-Ernennung deutlich. „Die letzten Wochen waren sehr davon geprägt, wer sich alles einmischt und sagt, was nicht geht“, blickte er auf die Zeit seit der von der AfD durch einen Trick ermöglichten Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zurück.

Ramelow erklärte jetzt, er sei froh, dass Rot-Rot-Grün „mit der christdemokratischen Fraktion einen Mechanismus entwickelt“ habe, „wie wir einen Haushalt aufstellen, wahlrechtliche Ordnung machen und Aufgaben anpacken“. Wesentlich sei, „dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen wollen als demokratische Fraktionen. Wir sind drei Parteien in dieser Regierung; aber wir sind mit der CDU vier Parteien, die sich gemeinsam aufmachen, Stabilität für dieses Land auf den Weg zu bringen und abzusichern“, so der neue Ministerpräsident. Das ausgehandelte Vorgehen von Rot-Rot-Grün und CDU sei „Neuland in Deutschland. Ich bin überzeugt, dass wir in Thüringen die Weichen dafür stellen, wie wir mit den neuen Herausforderungen umgehen“, erklärte Ramelow, der bereits von 2014 bis zum Februar 2020 Thüringen geführt hatte.

Bis zur Wahl im Oktober 2019 hatte Rot-Rot-Grün eine Stimme Mehrheit, mittlerweile vereinen Linke, SPD und Grüne nur noch 42 von 90 Stimmen auf sich. Ramelow erreichte im dritten Wahlgang ohne Gegenkandidaten 42 Stimmen. Mit Nein stimmten 23 Abgeordnete, 20 kreuzten auf dem Wahlzettel Enthaltung an. Die fünfköpfige FDP-Fraktion nahm an der Abstimmung nicht teil. Björn Höcke (AfD) war nur in den ersten beiden Wahlgängen angetreten und hatte je 22 Stimmen erhalten. Ramelow verweigerte Höcke den Handschlag, worauf Höcke auf ihn einredete. Mit Kemmerich dagegen will Ramelow über Gemeinsamkeiten sprechen.

Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung ist auf 13 Monate ausgelegt. Die nächste Landtagswahl soll im April 2021 sein. Aus diesem Grund hat sich an der Zusammensetzung des Kabinetts nur wenig geändert. Statt Finanzministerin Heike Taubert gehört Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) neben Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnis-Grüne) als Ramelows Stellvertreter zum Kernkabinett. Dirk Adams (Bündnis-Grüne) übernimmt das Justizministerium. Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) ist jetzt doppelt gefragt: als Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten sowie als Infrastrukturminister, da die vormalige Ministerin Birgit Keller (Linke) mittlerweile Landtagspräsidentin ist.