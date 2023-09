13.333. Besucherin bei Fallada in Posterstein

Posterstein. Die Ausstellung „Hans Fallada: Familienbilder“ im Museum Burg Posterstein ist ein Besuchermagnet. Begleitend zur Schau erscheint nun auch ein Buch.

Ein besonderes Jubiläum wurde kürzlich im Museum Burg Posterstein gefeiert: die 13.333. Besucherin in der Sonderschau „Hans Fallada: Familienbilder“. Ihr überreichte Ausstellungskuratorin Franziska Huberty eine Urkunde, ein Buch und einen „Posterstein“ mit einem Stein aus der Ruine des Nordflügels der Burg.

Barbara Sonne aus Jena besuchte das Museum gemeinsam mit ihrem Ehemann und Freunden aus Schmölln, nachdem sie über einen Zeitungsbericht von der Ausstellung erfahren hatten. Die Kabinett-Ausstellung „Hans Fallada: Familienbilder“ ist seit 14. Mai dieses Jahres und noch bis 12. November zu sehen. Sie stellt Hans Falladas Familie in Fotos und Original-Zitaten vor und setzt einen besonderen Schwerpunkt auf Falladas Zeit in Tannenfeld und Posterstein.

Vortrag „Heute bei uns zu Hause“ mit virtuellem Museumsrundgang

Die nächste Veranstaltung im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung ist der Vortrag „Heute bei uns zu Haus“ am Samstag, 30. September, 15 Uhr, in der Neuen Scheune. Darin stellt der Leiter des Hans-Fallada-Museums im mecklenburgischen Carwitz, Stefan Knüppel, sein Haus vor.

In einem virtuellen Museumsrundgang führt er die Zuhörenden durch das Museum. Es befindet sich im ehemaligen Wohnhaus Hans Falladas, wo er zwischen 1933 und 1944 lebte und arbeitete. Das Museum darin, seit 1995 von der Hans-Fallada-Gesellschaft betrieben, ist von der Bundesregierung als „Kultureller Gedächtnisort von nationaler Bedeutung“ zertifiziert.

Im Vortrag in Posterstein erhalten die Gäste anhand von Bildern Einblicke in das Haus und die Ausstellung – darunter Hans Falladas Arbeitszimmer, das mit dem originalen Mobiliar wieder hergestellt wurde, die Veranda, das Esszimmer und die Küche.

Buchvorstellung des Museums-Teams

Außerdem präsentiert das Team des Museums Burg Posterstein erstmals sein neues Buch „Hans Fallada in Tannenfeld und Posterstein“. Zur Kabinett-Ausstellung „Hans Fallada – Familienbilder” gibt das Museum Burg Posterstein das Buch „Hans Fallada in Tannenfeld und Posterstein” heraus. Es stellt ausschließlich Rudolf Ditzens Zeit in der Tannenfelder Klinik und seine Ausbildungsjahre auf dem Rittergut Posterstein in den Mittelpunkt. Anhand von Briefen und Dokumenten wird diese Zeit lebendig.

Leben und Werk Hans Falladas sind weitgehend erforscht und in diversen Biografien beleuchtet und veröffentlicht. Seine Zeit in Tannenfeld und Posterstein hingegen findet meist nur am Rande Erwähnung.

Verständlich, umfasst sie doch nur einen Bruchteil seines Lebens und hat kaum Bezug zu seinen weltbekannten Schriften. Und doch muss diese Zeit für den jungen Mann sehr bewegend und prägend gewesen sein. Als regionalgeschichtliches Museum möchte das Museum Burg Posterstein diese Lücke schließen.