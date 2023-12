28-Jähriger randaliert im Altenburger Jobcenter

Ein Streit zwischen einem Mann und einem Mitarbeiter eines Jobcenters eskalierte in Altenburg. (Symbolbild)

Altenburg Wegen Unstimmigkeiten mit einem Mitarbeiter geriet ein Mann in Altenburg in Rage und warf mit Gegenständen um sich.

Am Dienstag besuchte ein 28-Jähriger ein Jobcenter in der Fabrikstraße in Altenburg. Zwischen ihm und einem Mitarbeiter kam es im Gespräch zu Unstimmigkeiten, woraufhin der Mann aggressiv wurde.

Wie die Polizei mitteilte, eskalierte der Streit und der 28-Jährige warf mit Gegenständen um sich. Infolgedessen wurde ein Hausverbot ausgesprochen, welchem er zunächst nicht nachkam. Der Sicherheitsdienst des Jobcenters wurde gerufen.

Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

